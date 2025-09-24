CCJ da Câmara ouve Carla Zambelli em processo de cassação de mandato

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (24/9), a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) no contexto do processo que pode levá-la a perder o mandato por condenação criminal. A oitiva está agendada para as 10 horas, no plenário 1.

Carla Zambelli está presa na Itália desde julho, e aguarda o julgamento de pedido de extradição para o Brasil.

Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Zambelli também foi condenada à perda do mandato parlamentar, decisão que está em análise na Câmara.

Condenada pelo STF

A deputada Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional e Justiça (CNJ), com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.

Além disso, em agosto, já detida na Itália, a deputada recebeu nova condenação por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

O processo de extradição segue em tramitação no Judiciário italiano, que decidiu mantê-la presa durante a análise do caso.

Paralelamente, a deputada também responde a processo de cassação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, onde recentemente participou de audiência por vídeo e trocou acusações com Delgatti Neto.