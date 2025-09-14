Ceará estraga jogo 100 de Coutinho e empata com Vasco no fim

Vasco e Ceará duelaram, neste domingo (14/9), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e empataram em 2 x 2. O jogo foi disputado em São Januário, casa do Cruzmaltino.

Com o resultado, o Vasco está na 15ª posição, com 23 pontos. O Ceará aparece em 11º, com 27.

O jogo

A partida entre Vasco e Ceará foi movimentada, principalmente no primeiro tempo. Os donos da casa pressionaram alto, mas o time treinado por Léo Condé criou chances e obrigou Léo Jardim a fazer ótimas defesas.

No jogo 100 com a camisa do Vasco, Coutinho bateu falta no canto direito, aos 11 minutos do primeiro tempo, e abriu o placar. Bruno Ferreira chegou a espalmar, mas não foi o suficiente.

Logo na sequência, aos 15, Paulo Baya aproveitou falha, fez o corte e bateu cruzado para defesa de Léo Jardim. Galeano aproveitou o rebote e empatou.

O gol da vitória do Cruzmaltino veio aos 34 minutos do segundo tempo. O zagueiro Carlos Cuesta, na estreia, aproveitou cruzamento e finalizou chapado para ampliar.

No apagar das luzes, o Ceará reagiu. Aos 49 minutos do 2º tempo, Pedro Henrique aproveitou falha da zaga do Vasco e o rebote de Léo Jardim para empatar.