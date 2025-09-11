Cebraspe tem mais de 800 vagas em setembro, com salários de até R$ 36,7 mil

Setembro chegou com um pacotão de oportunidades organizadas pelo Cebraspe. Ao todo, são cerca de 878 vagas entre editais abertos e previstos neste mês, com salários que podem alcançar R$ 36.792,84. Há chances para níveis médio, técnico e superior, distribuídas por órgãos federais e estaduais.

Panorama rápido — o que você precisa saber

Vagas : ~878 (abertas + previstas em setembro)

Salários : até R$ 36.792,84

Níveis : médio, técnico e superior

Modelo Cebraspe: provas objetivas (em geral, certo/errado), podendo haver discursiva, títulos e etapas específicas (TAF, exames, etc.), conforme o cargo.

Editais em destaque sob responsabilidade do Cebraspe

TCE-MG – Analista de Controle Externo e cargos correlatos (nível superior)

Vagas : 30 | Inicial : R$ 12.502,85 | Banca : Cebraspe

Inscrições : 10/11 a 09/12/2025 | Provas : 25/01/2026 (BH)

Ótima porta de entrada com carreira estruturada e remuneração atrativa.

DPE-AC – Defensor Público (nível superior em Direito)

Vagas: 11 imediatas + CR | Inicial: R$ 23.226,13 | Situação: previsto na LOA 2025 e concurso em andamento (Cebraspe)

Carreira jurídica de alto impacto social, com excelente remuneração e progressão.

Outros certames da banca em setembro incluem órgãos federais e estaduais de controle, justiça, segurança e educação. Acompanhe os diários oficiais e a página de concursos do Cebraspe para novas publicações, retificações e calendários.

Como estudar para a banca Cebraspe (sem tropeçar no certo/errado)

Técnica de marcação: no modelo certo/errado, respostas erradas anulam pontos das certas. Evite “chutar tudo”. Leitura fria de enunciados: atenção a termos absolutos (“sempre”, “nunca”) e exceções de lei. Lei seca + jurisprudência (quando pertinente): atualize súmulas, temas repetitivos e normativos citados em edital. Treine com provas da banca: simule tempo real e corrija por competência (matéria/assunto). Discursiva: pratique estrutura padrão (tese, fundamentos, conclusão) e cite base legal quando adequada.

Checklist de inscrição (evite deslizes)

Leia o edital inteiro e salve as datas-chave .

Confirme requisitos (escolaridade, CNH, registro de conselho, etc.).

Separe documentação (PDF legível) e pague a taxa no prazo.

Verifique políticas de cotas e PCD (laudos, formulários).

Programe logística de prova (cidade, transporte, hospedagem).

Fonte: Direção Concursos; Cebraspe; TCE-MG; DPE-AC.

Redigido por Contilnet