Cebraspe tem mais de 800 vagas em setembro, com salários de até R$ 36,7 mil

Seleção reúne editais abertos e previstos para níveis médio, técnico e superior; veja panorama, destaques e como se preparar para a banca

Setembro chegou com um pacotão de oportunidades organizadas pelo Cebraspe. Ao todo, são cerca de 878 vagas entre editais abertos e previstos neste mês, com salários que podem alcançar R$ 36.792,84. Há chances para níveis médio, técnico e superior, distribuídas por órgãos federais e estaduais.

Panorama rápido — o que você precisa saber

  • Vagas: ~878 (abertas + previstas em setembro)

  • Salários: até R$ 36.792,84

  • Níveis: médio, técnico e superior

  • Modelo Cebraspe: provas objetivas (em geral, certo/errado), podendo haver discursiva, títulos e etapas específicas (TAF, exames, etc.), conforme o cargo.

Editais em destaque sob responsabilidade do Cebraspe

  • TCE-MG – Analista de Controle Externo e cargos correlatos (nível superior)
    Vagas: 30 | Inicial: R$ 12.502,85 | Banca: Cebraspe
    Inscrições: 10/11 a 09/12/2025 | Provas: 25/01/2026 (BH)
    Ótima porta de entrada com carreira estruturada e remuneração atrativa.

  • DPE-AC – Defensor Público (nível superior em Direito)
    Vagas: 11 imediatas + CR | Inicial: R$ 23.226,13 | Situação: previsto na LOA 2025 e concurso em andamento (Cebraspe)
    Carreira jurídica de alto impacto social, com excelente remuneração e progressão.

Outros certames da banca em setembro incluem órgãos federais e estaduais de controle, justiça, segurança e educação. Acompanhe os diários oficiais e a página de concursos do Cebraspe para novas publicações, retificações e calendários.

Como estudar para a banca Cebraspe (sem tropeçar no certo/errado)

  1. Técnica de marcação: no modelo certo/errado, respostas erradas anulam pontos das certas. Evite “chutar tudo”.

  2. Leitura fria de enunciados: atenção a termos absolutos (“sempre”, “nunca”) e exceções de lei.

  3. Lei seca + jurisprudência (quando pertinente): atualize súmulas, temas repetitivos e normativos citados em edital.

  4. Treine com provas da banca: simule tempo real e corrija por competência (matéria/assunto).

  5. Discursiva: pratique estrutura padrão (tese, fundamentos, conclusão) e cite base legal quando adequada.

Checklist de inscrição (evite deslizes)

  • Leia o edital inteiro e salve as datas-chave.

  • Confirme requisitos (escolaridade, CNH, registro de conselho, etc.).

  • Separe documentação (PDF legível) e pague a taxa no prazo.

  • Verifique políticas de cotas e PCD (laudos, formulários).

  • Programe logística de prova (cidade, transporte, hospedagem).

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos; Cebraspe; TCE-MG; DPE-AC.
Redigido por Contilnet

