Cebraspe tem mais de 800 vagas em setembro, com salários de até R$ 36,7 mil

Setembro chegou com um pacotão de oportunidades organizadas pelo Cebraspe. Ao todo, são cerca de 878 vagas entre editais abertos e previstos neste mês, com salários que podem alcançar R$ 36.792,84. Há chances para níveis médio, técnico e superior, distribuídas por órgãos federais e estaduais.
Panorama rápido — o que você precisa saber
-
Vagas: ~878 (abertas + previstas em setembro)
-
Salários: até R$ 36.792,84
-
Níveis: médio, técnico e superior
-
Modelo Cebraspe: provas objetivas (em geral, certo/errado), podendo haver discursiva, títulos e etapas específicas (TAF, exames, etc.), conforme o cargo.
Editais em destaque sob responsabilidade do Cebraspe
-
TCE-MG – Analista de Controle Externo e cargos correlatos (nível superior)
Vagas: 30 | Inicial: R$ 12.502,85 | Banca: Cebraspe
Inscrições: 10/11 a 09/12/2025 | Provas: 25/01/2026 (BH)
Ótima porta de entrada com carreira estruturada e remuneração atrativa.
-
DPE-AC – Defensor Público (nível superior em Direito)
Vagas: 11 imediatas + CR | Inicial: R$ 23.226,13 | Situação: previsto na LOA 2025 e concurso em andamento (Cebraspe)
Carreira jurídica de alto impacto social, com excelente remuneração e progressão.
Outros certames da banca em setembro incluem órgãos federais e estaduais de controle, justiça, segurança e educação. Acompanhe os diários oficiais e a página de concursos do Cebraspe para novas publicações, retificações e calendários.
Como estudar para a banca Cebraspe (sem tropeçar no certo/errado)
-
Técnica de marcação: no modelo certo/errado, respostas erradas anulam pontos das certas. Evite “chutar tudo”.
-
Leitura fria de enunciados: atenção a termos absolutos (“sempre”, “nunca”) e exceções de lei.
-
Lei seca + jurisprudência (quando pertinente): atualize súmulas, temas repetitivos e normativos citados em edital.
-
Treine com provas da banca: simule tempo real e corrija por competência (matéria/assunto).
-
Discursiva: pratique estrutura padrão (tese, fundamentos, conclusão) e cite base legal quando adequada.
Checklist de inscrição (evite deslizes)
-
Leia o edital inteiro e salve as datas-chave.
-
Confirme requisitos (escolaridade, CNH, registro de conselho, etc.).
-
Separe documentação (PDF legível) e pague a taxa no prazo.
-
Verifique políticas de cotas e PCD (laudos, formulários).
-
Programe logística de prova (cidade, transporte, hospedagem).
