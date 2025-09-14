CEFLI se despede de Madrinha Francisca, guardiã da tradição do Santo Daime no Acre

Na última sexta-feira, 12 de setembro, a comunidade do Centro Eclético Flor do Lótus Iluminado (CEFLI), Novo Horizonte, no Acre, anunciou com profundo pesar e gratidão a partida de Madrinha Francisca do Nascimento Furtado, aos 76 anos.

Irmã de Luiz Mendes do Nascimento, ela foi reconhecida como uma das matriarcas da casa espiritual, deixando uma marca que. Ao se pode apagar na história do Santo Daime.

Guardando em si as memórias vivas do Mestre Raimundo Irineu Serra, Madrinha Francisca ficou conhecida por sua voz, que ecoou além das fronteiras acreanas. A pedido do próprio, ela apresentou o Bendito da Sexta-feira Santa, hino que se tornou parte essencial da liturgia daimista e do caminho espiritual de inúmeras gerações.

“Fundadora do núcleo Luzeiro da Manhã, filial do CEFLI no município de Bujari, e esposa do professor Emílio Mendonça, Madrinha Francisca construiu uma trajetória pautada pela fé, pela disciplina espiritual e pela força feminina no comando do batalhão de Juramidam. Sua presença firme, acolhedora e maternal foi porto seguro para aqueles que buscavam conselho e amparo”, destaca a nota de pesar.

A comunidade acredita que seu espírito segue conduzido pela luz do Mestre Irineu, deixando como legado a firmeza e a doçura que nortearam sua caminhada.