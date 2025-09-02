celina-sobre-julgamento-de-bolsonaro:-“a-gente-espera-um-milagre”

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), espera um “milagre” no desfecho do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de participação em uma suposta trama golpista. Amiga pessoal da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Celina classificou os atos de 8 de janeiro de 2023 como vandalismo. A avaliação foi feita durante a abertura da 33ª Expoabra, na Granja do Torto, na manhã desta terça-feira (2/9).

“Sou uma mulher de muita fé e tenho orado. Sou amiga pessoal da Michelle e da família. Não posso dar um panorama antes do julgamento, mas para quem tem fé, a gente sempre espera que algum milagre aconteça”, afirmou Celina.

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a fase final do julgamento de Bolsonaro e sete assessores nesta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública montou um esquema reforçado de monitoramento, prevenção e resposta a eventuais incidentes na Praça dos Três Poderes.

Segundo Celina Leão, os atos do dia 8 de janeiro de 2023 foram de vandalismo, não uma tentativa de golpe. “O presidente Bolsonaro sancionou a Lei do Estado Democrático de Direito, que é a lei que ele está sendo julgado. Ele ia sancionar uma Lei para ser punido por ela mesma? A gente respeita as instituições. Eu sou uma democrata, tenho quatro mandatos. O que posso fazer como vice-governadora do DF é aguardar”, argumentou Celina.

Expoabra e investimentos

Durante a abertura da Expoabra, o governo fez uma série de anúncios para o agronegócio. De acordo com Celina Leão, até 2026 serão distribuídos R$ 15 milhões de crédito para produtores. Deste total, R$ 2 milhões já foram entregues. A agricultura familiar receberá 30 tratores.

De acordo com o secretário de Agricultura, Sérgio Borges Bueno, o DF conquistou o título de “Zona Livre de Febre Aftosa Sem Necessidade de Vacinação”. “O que permite a exportação para todos os países do mundo, inclusive aqueles que não aceitam a vacina”, explicou.

O secretário de Governo, José Humberto Pires, destacou a criação da rota dos queijos artesanais para fomento cadeia produtiva. O DF conta com 26 queijarias artesanais. Deste total, 7 já participam do projeto. “Depois da rota da vinho, lançamos agora a dos queijos. E estamos estudando rotas do mel e da cachaça”, contou.

Já o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, salientou que a Expoabra terá o apoio cultural do governo com diversos shows musicais, incluindo artistas tradicionais e também de peso nacional. A pasta avalia o lançamento de projetos de fomento cultural em parceria com as rotas produtivas.

Para o presidente do Parque Granja do Torto, Edson Rohden, a Expoabra tem uma missão: ajudar a reviver o parque. “A edição deste ano já superou a festa em 2023. No ano passado, teve um leilão e 400 bovinos. Está terá quatro e 750 bois e vacas. A exceptiva é de um público de 80 mil pessoas até o final do evento no domingo (7/9), quando uma cavalgada pela cidade marcará o fim da festa”.