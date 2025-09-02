Celso Amorim vai à China para desfile ao lado de Putin e Kim Jong-un

O assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embaixador Celso Amorim, representou o Brasil no desfile militar que comemora o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês. O evento em Pequim aconteceu nesta terça-feira (2/9), e contou com a presença de diversas autoridades mundiais.

Antes da parada militar, Amorim posou para uma foto oficial do encontro (em destaque) ao lado de líderes, como Vladimir Putin, Kim Jong-un, Alexander Lukashenko e Masoud Pezeshkian. A presidente do Banco dos Brics, ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, também compareceu ao desfile.

Veja o momento:

World leaders pose for a group photo at China’s military parade commemorating the 80th anniversary of the end of World War II. pic.twitter.com/Ah78o5IzXc — Sputnik (@SputnikInt) September 3, 2025

A visita de Celso Amorim à China não consta na agenda oficial do assessor de Lula, divulgada pelo Planalto.

As celebrações pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e consequentemente da China sobre a ocupação do Japão, começaram nesta terça-feira (quarta-feira na China) com o desfile do poderio militar chinês na Praça da Paz Celestial.

Pequim confirmou que 26 líderes mundiais vão atender as festividades. Entre eles, mandatários da Rússia, Irã, Coreia do Norte e Mianmar.