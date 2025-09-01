César Tralli assume Jornal Nacional e é acusado de armar demissão de Bonner

William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional após 29 anos de apresentação. O jornalista ficará no comando até o dia 3 de novembro, quando será substituído por César Tralli, atual âncora do Jornal Hoje.

A escolha de Tralli marca uma transição histórica no principal telejornal do país, mas também ocorre em meio a rumores de bastidores. Poucos meses atrás, o jornalista se viu envolvido em uma polêmica após ser apontado como o responsável por uma denúncia que culminou na demissão de Rodrigo Bocardi, ex-apresentador do Bom Dia São Paulo.

Segundo a Folha de S.Paulo, Bocardi teria faturado cerca de R$ 1 milhão com trabalhos paralelos, como media training e palestras para o Bradesco. Além disso, investigações internas indicaram que o comunicador mantinha vínculos com prefeituras e até recebia valores de um partido político, o que fere o código de ética da emissora.

Nos corredores da Globo, circulou a versão de que Tralli teria alertado a direção sobre a conduta de Bocardi, desencadeando a apuração. Em nota na época, a emissora informou apenas que o jornalista foi desligado por “descumprir normas éticas do jornalismo”.

Apesar da polêmica, César Tralli chega ao Jornal Nacional com a missão de consolidar sua imagem como sucessor de William Bonner, em um momento que promete marcar a história da TV brasileira.

📌 Fonte: Folha de S.Paulo e Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet