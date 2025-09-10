Chá anti-inflamatório ajuda a proteger o fígado e a saúde do pâncreas

Cuidar do fígado e manter os níveis de insulina — hormônio produzido pelo pâncreas e responsável por regular a glicose no sangue — são dois pontos-chave para garantir a saúde a longo prazo. A boa notícia é que escolhas certas na alimentação e nos hábitos diários fazem toda a diferença nesse processo. Entre as estratégias já comprovadas pela ciência, um chá anti-inflamatório ganha destaque como um poderoso aliado.

Segundo a nutricionista Rayanne Marques, embora a infusão de boldo seja popularmente lembrada pela proteção hepática e pancreática, quem realmente se sobressai como “número um” nesse papel é o chá verde.

“Quando pensamos em validação científica, um grande volume de estudos comprovam sua eficácia. Ele é rico em antioxidantes potentes, como as catequinas, que ajudam a reduzir inflamações e proteger as células do fígado contra danos e até reduzir a deposição de gordura no órgão — o que é importante para quadros como a esteatose hepática”, confirma a expert em nutrição.

Outros benefícios do chá verde para a saúde geral do corpo

Os efeitos positivos para o corpo não param por aí. O consumo regular do chá também auxilia no controle do colesterol, ajuda a manter a pressão arterial equilibrada e melhora a sensibilidade à insulina, favorecendo a regulação da glicemia e reduzindo riscos ligados ao desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Tenha cautela ao ingerir

Mesmo sendo natural e bem aceito pela comunidade científica, Rayanne Marques reforça a importância de cautela. “Pacientes com hipertensão não controlada, arritmias, gastrite, ansiedade, gestantes e lactantes devem buscar orientação antes de incluir o chá verde na rotina”, ressalta.

Outro ponto essencial é a quantidade consumida. “De forma geral, recomenda-se de duas a três xícaras por dia, sem adição de açúcar. Essa medida é suficiente para obter benefícios sem riscos de excesso de cafeína”, acrescenta.

Não existe milagres!

Esses alimentos prejudicam a saúde por conter ingredientes danosos como corantes, conservantes e aromatizantes

Para quem busca soluções milagrosas, a nutricionista é enfática: nenhum alimento, por si só, resolve problemas de saúde.

“É fundamental manter uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas magras, além de reduzir o consumo de álcool e ultraprocessados e praticar atividade física regularmente. Essas medidas, em conjunto, potencializam os benefícios e fazem a diferença”, orienta.

