Chá de erva pode ajudar na digestão e no controle da pressão arterial

O sabor do chá de manjericão pode não agradar a todos, mas seus benefícios certamente fazem a diferença para o corpo. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Cibele Santos explica que a erva preparada em forma de infusão pode ser um verdadeiro aliado, importante para a saúde cardíaca e intestinal.

Quando se trata do sistema digestivo, Cibele aponta que o chá atua como um verdadeiro suporte anti-inflamatório. “Suas propriedades ajudam a combater bactérias nocivas no trato digestivo. Além disso, o chá estimula a produção de enzimas digestivas, o que melhora a digestão e a absorção dos nutrientes”, afirma, lembrando que isso favorece quem sofre de desconfortos como gases, indigestão ou inflamações intestinais.

O chá de manjericão oferece benefícios para a saúde

A erva tem compostos fenólicos e flavonoides

A bebida ajuda na digestão, conforme a nutricionista

O manjericão é uma erva aromática com muito benefícios para a saúde

Conheça as vantagens de incluir o chá de erva na rotina diária

Os efeitos também são promissores para vários órgãos do corpo, conforme ressalta Cibele: “O consumo regular de chá de manjericão pode proporcionar uma série de benefícios para a saúde cardiovascular”. Os antioxidantes presentes na planta ajudam a reduzir inflamações ligadas ao desenvolvimento de doenças do coração.

Outro diferencial está em seus minerais. “O chá de manjericão também é uma fonte de magnésio e potássio, minerais essenciais para a saúde do coração. O magnésio ajuda a regular os batimentos cardíacos e a pressão arterial, enquanto o potássio auxilia no equilíbrio dos fluidos corporais e na contração muscular, incluindo a do músculo cardíaco”, explica a nutricionista.

O chá de manjericão ajuda a melhorar o sistema cardiovascular

A especialista também destaca que a presença de flavonoides e outros compostos fenólicos reforça ainda mais essa proteção. “Ao consumir o chá de manjericão regularmente, você pode fortalecer suas defesas naturais e reduzir a suscetibilidade a infecções e doenças”, diz Cibele.

Clareza mental

Os benefícios não param no corpo. Segundo Cibele, “estudos têm mostrado que o manjericão contém compostos que possuem propriedades calmantes e podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade”. O aroma da erva, acrescenta, pode favorecer o bem‑estar emocional, promovendo sensação de leveza e clareza mental.

O chá da erva também contribui para o bem-estar emocional, segundo a especialista

