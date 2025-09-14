Chá de especiaria com sabor adocicado ajuda a controlar a glicemia

O chá de canela é uma bebida antiga e saborosa, com benefícios que vão além do simples prazer gustativo. Entre eles, está o auxílio no controle da glicemia, contribuindo com a regular dos níveis de açúcar no sangue.

Compostos bioativos presentes na canela — como o cinamaldeído, polifenóis, catequinas e chalconas — ajudam a reduzir a resistência à insulina e estabilizar a glicose, facilitando que o organismo utilize o açúcar de forma mais eficiente.

“Isso acontece porque o chá de canela contém polifenois e chalconas, que parecem agir de forma semelhante à insulina, transportando o açúcar do sangue para os tecidos”, explica a farmacêutica Paula Molari Abdo.

E, conforme afirma o professor de nutrição Leandro Rodrigues da Cunha, da Universidade Católica de Brasília: “A canela é uma planta bem versátil e os principais compostos bioativos encontrados nela são o eugenol, ácido cinâmico, catequinas e procianidinas. Esses compostos ajudam a combater o estresse oxidativo e podem ter efeitos benéficos sobre a glicemia e o metabolismo”.

Além dos benefícios ao organismo, o chá de canela pode ser usado como um adoçante natural para outras bebidas, oferecendo uma alternativa ao açúcar refinado. Com seu sabor doce e levemente picante, a canela pode ser usada em infusões, cafés, vitaminas, sobremesas e preparos culinários em geral, diminuindo a necessidade de adição de açúcar ou adoçantes. Essa substituição pode ajudar quem busca reduzir picos de glicose pós-refeição.

Benefícios do chá de canela

Propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes: os mesmos compostos que ajudam no controle glicêmico atuam no combate ao estresse oxidativo e na redução de inflamações.

os mesmos compostos que ajudam no controle glicêmico atuam no combate ao estresse oxidativo e na redução de inflamações. Fortalecimento imunológico e combate a microrganismos: há efeito antimicrobiano, que auxilia no combate a infecções.

há efeito antimicrobiano, que auxilia no combate a infecções. Auxílio ao metabolismo e possível efeito termogênico: a canela pode aumentar o gasto calórico, contribuindo indiretamente ao controle de peso.

a canela pode aumentar o gasto calórico, contribuindo indiretamente ao controle de peso. Melhora na circulação: há indícios de que seus compostos melhoram o fluxo sanguíneo, promovendo vasodilatação e reduzindo a agregação de plaquetas.

Chá de canela pode ser preparado tanto com a canela em pau quanto com o alimento em pó

Cuidados e contraindicações

Embora o chá de canela tenha muitos benefícios, alguns cuidados são necessários. O consumo em excesso pode sobrecarregar o fígado, devido à cumarina presente na especiaria. Gestantes, pessoas com problemas hepáticos, que usam anticoagulantes ou que apresentem alergia à canela devem consultar um profissional de saúde antes de consumir regularmente o chá.

Os especialistas lembram que a bebida pode ser coadjuvante dos hábitos saudáveis, mas não substitui alimentação balanceada, prática de exercícios físicos nem tratamento médico no caso de diabetes.

