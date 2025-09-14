chacina:-assassino-invade-casa,-mata-casal-e-ataca-homem-na-rua

Na madrugada desse sábado (13/9), três pessoas foram brutalmente assassinadas em Tucumã, município localizado no sul do estado do Pará (PA). Os ataques com facas ocorreram em um intervalo de poucos minutos. O suspeito morreu durante um confronto com policiais.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram parte da ação do suspeito, identificado como Rafael Araújo de Magalhães, 30 anos. Por volta das 2 horas da madrugada desse sábado, ele aparece andando por uma rua segurando uma faca grande de cozinha.

Leia também

Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), logo após ser registrado pelas câmeras, ele teria invadido a residência onde um casal, que não teve a identidade divulgada, estava com os filhos.

A dona da residência chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O companheiro dela foi encontrado morto no andar superior da mesma casa. Um dos filhos do casal também foi ferido e segue internado no hospital.

Minutos depois de encontrar o casal e o filho ensanguentados dentro de casa, os investigadores acharam um corpo próximo à rodoviária local. Segundo a PCPA, investigações preliminares indicam que o mesmo suspeito teria cometido os três homicídios.

O terceiro assassinato foi registrado por câmeras de segurança. As imagens são fortes e mostram Rafael atacando o homem pelas costas e desferindo, violentamente, diversos golpes de faca.

O suspeito foi localizado pela polícia após uma denúncia anônima. Ele estava em um quarto nos fundos de um hotel e reagiu à abordagem usando uma faca. Conforme divulgado pela polícia, ele ameaçou os agentes, que revidaram e o balearam. Ele foi socorrido, mas morreu.

De acordo com a polícia, o suspeito era usuário de substâncias ilícitas e estava em surto no momento em que cometeu os crimes.