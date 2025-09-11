11/09/2025
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Chacina em SC: homem mata esposa e enteados; sogra fica ferida

Escrito por Metrópoles
Uma chacina chocou moradores de Joinville (SC) na manhã desta quinta-feira (11/9). Um homem matou a esposa, dois enteados e baleou a sogra na casa da família, no bairro Saguaçu. Após cometer o crime, o suspeito se suicidou.

O homem tinha 49 anos. Conforme apurado no local, a esposa do autor tinha 40 anos. Já os enteados teriam 11 e 15 anos. A sogra dele, de 60, ainda foi atingida com um disparo, mas resistiu.

Conforme a Polícia Militar, o caso foi descoberto pelo irmão do homem, que foi até a casa e o encontrou caído no chão com uma arma na mão. A mulher foi achada caída no corredor. Já o menino de 15 anos foi encontrado sem vida próximo da avó. A menina de 11 anos estava deitada na cama.

Leia mais em NSC, parceiro do Metrópoles.

