Champions League começa nesta terça-feira (16/9) com seis jogos; veja

A bola vai rolar para a principal competição de clubes da Europa. Nesta terça-feira (16/9), seis partidas serão realizadas pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League. Os confrontos acontecem em dois horários, primeiro às 13h45 e depois às 16h, no horário de Brasília.

Às 13h45, a rodada será iniciada com duas partidas. Na Espanha, o Athletic de Bilbao recebe o Arsenal no Estádio San Mamés. No outro compromisso, o PSV enfrenta o Union Saint Gilloise no Philips Stadion, em Eidhoven, na Holanda.

Quatro partidas acontecem às 16h. Em Lisboa, o Benfica enfrenta o Qarabag. O clube do Azerbaijão foi um dos classificados que passaram pelos playoffs da Champions League.

Na Itália acontece um dos duelos mais interessantes desta primeira leva de jogos: Juventus x Borussia Dortmund. As equipes se enfrentam no Allianz Stadium, em Turim. Na Espanha, o Real Madrid recebe o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu.

Encerrando os confrontos de terça-feira (16/9), o Tottenham recebe o Villarreal em Londres, capital inglesa. A 1ª rodada da Champions League terá continuidade na quarta-feira (17/9), com mais 6 partidas.

