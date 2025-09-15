Champions League começa nesta terça-feira (16/9) com seis jogos; veja

Escrito por Metrópoles
champions-league-comeca-nesta-terca-feira-(16/9)-com-seis-jogos;-veja

A bola vai rolar para a principal competição de clubes da Europa. Nesta terça-feira (16/9), seis partidas serão realizadas pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League. Os confrontos acontecem em dois horários, primeiro às 13h45 e depois às 16h, no horário de Brasília.

Às 13h45, a rodada será iniciada com duas partidas. Na Espanha, o Athletic de Bilbao recebe o Arsenal no Estádio San Mamés. No outro compromisso, o PSV enfrenta o Union Saint Gilloise no Philips Stadion, em Eidhoven, na Holanda.

 

2026: ________#UCL pic.twitter.com/3BJTdVykTd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2025

Quatro partidas acontecem às 16h. Em Lisboa, o Benfica enfrenta o Qarabag. O clube do Azerbaijão foi um dos classificados que passaram pelos playoffs da Champions League.

Na Itália acontece um dos duelos mais interessantes desta primeira leva de jogos: Juventus x Borussia Dortmund. As equipes se enfrentam no Allianz Stadium, em Turim. Na Espanha, o Real Madrid recebe o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu.

Encerrando os confrontos de terça-feira (16/9), o Tottenham recebe o Villarreal em Londres, capital inglesa. A 1ª rodada da Champions League terá continuidade na quarta-feira (17/9), com mais 6 partidas.

Veja a agenda

  • Athletic de Bilbao x Arsenal – 13h45
  • PSV x Union Saint Gilloise – 13h45
  • Benfica x Qarabag – 16h
  • Juventus x Borussia Dortmund – 16h
  • Real Madrid x Olympique de Marseille – 16h
  • Tottenham x Villarreal – 16h

 

