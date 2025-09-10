Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras

A Sol & Lua, chapelaria nascida no Acre, foi escolhida como embaixadora oficial do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras, evento que celebra o protagonismo feminino, negócios e lifestyle. A participação marca um novo capítulo para a empresa, que começou a produzir chapéus durante a pandemia e se consolidou como referência internacional em estilo e luxo.

Fundada em Rio Branco, a Sol & Lua Chapéus, conhecida como a “chapelaria das estrelas”, valoriza a tradição artesanal e a identidade amazônica em cada peça. Para a fundadora Linda Neves, ser parte do evento é uma confirmação de que é possível crescer mesmo diante de desafios. Segundo ela, a participação representa a oportunidade de ampliar conexões e mostrar que a marca simboliza um estilo de vida, não apenas acessórios de moda.

O 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras será realizado de 12 a 14 de setembro no Fairmont Rio, em Copacabana. Idealizado por Claudia Melo, atriz e influenciadora, e Sônia Bonato, agropecuarista com 30 anos de experiência, o evento reunirá empresárias, líderes e influenciadoras do agronegócio para um fim de semana de networking, inspiração e experiências exclusivas.

A programação inclui jantares com dinâmicas de networking, palestras e bate-papos sobre liderança, inovação e sustentabilidade, workshops de gastronomia e experiências sensoriais conduzidas por chefs e sommeliers, além de shows e atividades de entretenimento. Espaços voltados para autocuidado, beleza e bem-estar também fazem parte da experiência.

Com cobertura da Revista Caras, o evento busca dar visibilidade ao protagonismo feminino no Brasil e internacionalmente, além de fortalecer o turismo e a economia criativa do Rio de Janeiro, movimentando hotéis, gastronomia e serviços premium.