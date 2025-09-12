Chapéu rosa de Zé Felipe atiça fãs e esquenta boatos com Ana Castela

Na madrugada desta sexta-feira (12/9), Zé Felipe gravou uma campanha publicitária usando um chapéu de cowboy rosa — detalhe que bastou para incendiar as redes e reforçar rumores de romance com Ana Castela. Vídeos dos bastidores publicados pelo cantor e por amigos no Instagram viraram assunto entre fãs, que passaram a “shippar” o casal com entusiasmo.

Nos comentários, usuários sugeriram até nomes para o suposto par: “Zetela”, “Felana” e “Caslipe”. No X (antigo Twitter), a movimentação cresceu com posts que apontavam o acessório como “pista” de proximidade com a Boiadeira, conhecida por seus looks de chapéu — muitas vezes, em tons de rosa.

Esse não foi o primeiro capítulo da novela do chapéu. Na semana passada (5/9), Zé já havia mexido com a curiosidade do público ao postar a filha, Maria Flor, brincando com um modelo pink muito parecido com os usados por Ana Castela em shows e em sua coleção de peças country. À época, seguidores lembraram que o item se assemelhava ao visto nos stories da cantora durante a Festa do Peão de Barretos.

Os boatos de affair começaram em julho, quando Ana esteve em Orlando (EUA) e surgiu em registros no mesmo período em que Zé Felipe também estava na cidade. Mais recentemente, imagens de ambos com a mesma pessoa nos bastidores de Barretos reacenderam as especulações — que a própria Ana negou nas redes, dizendo que não houve encontro no evento.

Até o momento, nenhum dos dois confirmou relacionamento. Entre brincadeiras e teorias de fãs, o chapéu rosa segue como o “personagem” favorito dessa história que, por enquanto, vive de indícios e muita imaginação da web.

