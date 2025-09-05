chargers-x-kansas-city-chiefs:-odds-e-como-apostar-na-nfl-no-brasil

A NFL volta ao Brasil nesta sexta-feira (5/9), às 21h30 ( horário de Brasília), com Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs abrindo a temporada regular na Neo Química Arena, em São Paulo. Será apenas a segunda vez que a principal liga de futebol americano do mundo desembarca no país.

No ano passado, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles inauguraram o calendário em solo brasileiro, com vitória dos Eagles em 2024.

Agora, Chargers e Chiefs assumem o protagonismo em um jogo que promete equilíbrio, mas com favoritismo para os atuais campeões do Super Bowl.

Confira as odds e dicas para apostar com sabedoria na NFL em São Paulo.

Boas odds* para Chargers x Chiefs na Superbet

Curte fazer apostas no futebol americano? Então confira nossas dicas de apostas na NFL.

Rivalidade na AFC Oeste da NFL

A partida na Neo Química Arena reunirá os dois times que mais têm se destacado na AFC Oeste nas últimas temporadas.

O Kansas City Chiefs, inclusive, venceu a Conferência AFC em cinco das últimas seis temporadas, vencendo o Super Bowl em três (2019, 2022 e 2023).

Em toda a história, as equipes se enfrentaram 130 vezes, contando as partidas dos Chargers também quando eram alocados em San Diego. Os Chiefs têm vantagem no confronto, com 71 vitórias, 58 derrotas e um empate.

Nas últimas cinco partidas entre os dois times, o Kansas City Chiefs venceu todas elas.

Caso você aposte R$ 10 e os Chiefs consigam a vitória, o retorno será de R$ 16,10. Já se o mesmo valor for investido nos Chargers e eles vençam, se transforma em R$ 24,00.

Veja os últimos cinco jogos entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs

8/12/2024 – Kansas City Chiefs 19 x 17 Los Angeles Chargers

29/9/2024 – Los Angeles Chargers 10 x 17 Kansas City Chiefs

7/1/2024 – Los Angeles Chargers 12 x 13 Kansas City Chiefs

22/10/2023 – Kansas City Chiefs 31 x 17 Los Angeles Chargers

22/11/2022 – Los Angeles Chargers 27 x 30 Kansas City Chiefs

Estrelas em ação na NFL em São Paulo

A última vitória do Los Angeles Chargers diante do Kansas City Chiefs foi no dia 26 de setembro de 2021, na terceira rodada da temporada regular.

Na ocasião, os Chargers ganharam por 30 x 24.

Uma vitória na partida passa pelas mãos dos dois talentosos quarterbacks.

Em cinco temporadas na NFL, Justin Herbert acumula 137 touchdowns em 79 partidas de temporada regular.

Já Patrick Mahomes é considerado um dos melhores jogadores de futebol americano da história.

Aos 29 anos, o quarterback tem 245 touchdowns em 112 jogos. O camisa 15 dos Chiefs já foi eleito MVP da liga em duas oportunidades.

Brasil e a NFL

Na última temporada, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no Brasil.

Em um jogo bastante emocionante, os Eagles venceram por 34 x 29. E essa vitória em solo brasileiro levou sorte aos Eagles.

Após conquistar o título da NFC, vencendo o Washington Commanders por 55 x 23, os Eagles disputaram o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs.

Com grande atuação de Jalen Hurts, Philadelphia venceu por 40 x 22, conquistando o Super Bowl pela segunda vez na história.

Onde assistir Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

A partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela primeira rodada da temporada regular da NFL, terá transmissão do Sportv (TV fechada), da ESPN (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e da GE TV (YouTube).

