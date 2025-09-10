10/09/2025
Charlie Kirk afirmou que mortes “valiam a pena” para manter porte de armas nos EUA

"Eu acho que o custo de, infelizmente, perder algumas vidas para as armas todos os anos, vale a pena", afirmou Charlie Kirk

Falas do comentarista político Charlie Kirk a favor do porte de armas nos Estados Unidos voltaram a viralizar após o republicano morrer baleado nesta quarta-feira (10). O crime aconteceu enquanto Kirk discursava em uma faculdade no Utah. Veja o vídeo aqui.

No vídeo, Kirk defende que, por mais que algumas pessoas acabem morrendo por conta da legalização do porte de armas no país, as mortes ‘valeriam a pena’. De acordo com o apoiador de Donald Trump, a Segunda Emenda da Constituição Americana seria mais importante para proteger os demais direitos dos estadunidenses.

Anteriormente, Charlie Kirk já havia publicado nas redes sociais afirmando que “armas salvam vidas”/Foto: Reprodução/Fox News

“Eu acho que vale a pena. Eu acho que o custo de, infelizmente, perder algumas vidas para as armas todos os anos, vale a pena. Para que nós tenhamos a Segunda Emenda para proteger nossos outros direitos dados por Deus”, defendeu.

Após a morte de Kirk, o vídeo voltou a circular nas redes sociais. Internautas apontaram a ironia de um defensor do porte de armas morrer baleado.

“Se você vai advogar pelo uso de armas altamente perigosas nas mãos de pessoas que não estão aptas para usar nenhum tipo de armamento, espere ser baleado por uma”, comentou um usuário do X, antigo Twitter.

Charlie Kirk morreu baleado nesta quarta-feira (10)

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que Charlie Kirk é baleado com um único tiro na região do pescoço. Ele perdeu uma grande quantidade de sangue, e os espectadores começaram a correr do evento para se proteger.

De acordo com a agência Reuters, o suspeito de balear o comentarista já foi preso. Já Kirk não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo durante a cirurgia de emergência.

