Charlie Kirk afirmou que mortes “valiam a pena” para manter porte de armas nos EUA

Falas do comentarista político Charlie Kirk a favor do porte de armas nos Estados Unidos voltaram a viralizar após o republicano morrer baleado nesta quarta-feira (10). O crime aconteceu enquanto Kirk discursava em uma faculdade no Utah. Veja o vídeo aqui.

No vídeo, Kirk defende que, por mais que algumas pessoas acabem morrendo por conta da legalização do porte de armas no país, as mortes ‘valeriam a pena’. De acordo com o apoiador de Donald Trump, a Segunda Emenda da Constituição Americana seria mais importante para proteger os demais direitos dos estadunidenses.

“Eu acho que vale a pena. Eu acho que o custo de, infelizmente, perder algumas vidas para as armas todos os anos, vale a pena. Para que nós tenhamos a Segunda Emenda para proteger nossos outros direitos dados por Deus”, defendeu.

Após a morte de Kirk, o vídeo voltou a circular nas redes sociais. Internautas apontaram a ironia de um defensor do porte de armas morrer baleado.