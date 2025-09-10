Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah

Charlie Kirk, 31 anos, líder da organização conservadora juvenil Turning Point USA, foi baleado durante uma palestra no campus da Utah Valley University, em Orem, nesta quarta-feira (10/9), e morreu horas depois. O disparo ocorreu por volta de 12h20 (hora local), quando o evento havia começado há cerca de 20 minutos. A universidade confirmou que o atirador não foi capturado e que o campus foi imediatamente fechado.

Segundo a instituição, um único tiro partiu nas proximidades do Losee Center, prédio a cerca de 200 metros do local do comício. Testemunhas relataram pânico e muito sangue após o disparo. Equipes federais — FBI e ATF — foram acionadas e seguem investigando o caso, enquanto a polícia de Utah realiza buscas pelo suspeito.

Horas após o ataque, aliados políticos e figuras públicas manifestaram pesar. Em sua rede social, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou a morte de Kirk e enviou condolências à família. A confirmação do óbito também foi comunicada pelo porta-voz de Kirk, Andrew Kolvet.

Antes do disparo, um participante afirmou que perguntas provocativas sobre “atiradores” foram feitas a Kirk. Ele chegou a iniciar a resposta quando o tiro foi ouvido. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida oficialmente.

O caso aumenta o número de ocorrências com armas de fogo em ambientes educacionais nos EUA em 2025 e reacende debates sobre segurança em campi universitários. O governador de Utah, Spencer Cox, disse acompanhar o caso e prometeu responsabilização total dos envolvidos.

Fonte: O Globo

Redigido por Contilnet