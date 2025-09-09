Chef Otto Vitelleschi experimenta sabores autênticos do Acre em novo vídeo; assista

O chef Otto Vitelleschi, conhecido como Cheff Otto, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que experimenta alguns dos produtos mais tradicionais do Acre. A publicação, feita nesta semana, já alcançou milhares de curtidas e comentários, despertando a curiosidade de seguidores de todo o país.

Na gravação, o chef prova alimentos típicos do estado, incluindo o refrigerante Guaraná Quinari, café Rio Acre, rosquinhas de castanha da Miragina e caldo de cana, entre outros. A reação de Otto divertiu os acreanos, que logo surgiram nos comentários para sugerir mais opções.

Entre as respostas, não faltaram lembranças de pratos como a baixaria, banana frita do terminal urbano e até o energético Kina Power. Muitos também defenderam com entusiasmo o sabor do Guaraná Quinari, recomendando experimentar a versão zero açúcar bem gelada, além de corrigirem a pronúncia no vídeo.

Outros seguidores ressaltaram que faltou a versão salgada da bolacha Miragina mergulhada no café com leite, além de entrarem em uma polêmica bem-humorada sobre a preferência pela rosquinha quadrada ou redonda.

A publicação ainda gerou comentários sobre a fama do café acreano e do tradicional caldo de cana produzido no estado, com fãs destacando que, para eles, esses produtos já são nota máxima.

Veja o vídeo: