Chegou a primavera! Estação começa no DF com calor e chuvas isoladas

A primavera começa às 15h19 dessa segunda-feira (22/9) e se estende até o dia 21 de dezembro, quando começa o verão. Tradicionalmente, a nova estação chega ao Distrito Federal trazendo chuva e aumento da temperatura, com a quebra de recordes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste primeiro dia da estação, os termômetros podem registrar 32ºC. A mínima nas primeiras horas do dia foi de 19ºC. A expectativa é de muitas nuvens com possibilidade de chuva.

Durante os próximos dias, a previsão é de que as temperaturas variem entre 18°C e 32°C. Já a umidade relativa do ar deverá oscilar entre 30% e 85%. Além disso, é esperado que, ao longo da semana, o céu seja tomado por muitas nuvens e haja também trovoadas isoladas.

Neste ano, a primavera deve registrar chuvas mais intensas e dias mais quentes.

De acordo com o Inmet, em grande parte da região Centro-Oeste são previstas condições favoráveis para volumes próximos e acima da média histórica, com chances do retorno gradual das chuvas entre meados de outubro e início de novembro.

Desta forma, os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) podem ocorrer nos próximos meses.

Quanto às temperaturas, a previsão indica condições favoráveis de temperaturas acima da média climatológica durante a primavera em toda a região.

La Ninã

A previsão dos modelos climáticos indicam o possível início do fenômeno La Niña, que consiste no resfriamento natural das águas do oceano Pacífico, durante a primavera 2025.

Como consequência do La Niña, tradicionalmente é prevista redução das chuvas na Região Sul do país e aumento das águas nas regiões Norte e Nordeste.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o prognóstico climático aponta para o retorno gradual das chuvas a partir de outubro, fator importante para recompor o armazenamento hídrico do solo.