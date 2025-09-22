Chegou a Primavera! Não deixe de fazer isso em sua casa!

Escrito por Portal Leo Dias
chegou-a-primavera!-nao-deixe-de-fazer-isso-em-sua-casa!

Chegou a Primavera! A estação das flores, da renovação e da energia de vida começa agora. É o momento perfeito para deixar para trás a energia pesada do inverno e abrir as portas para o novo. E tem algo que você não pode deixar de fazer na sua casa nesse período! Sabe o que é? Vou te contar!

Eu sou Thiago Cordeiro, astrólogo da LeoDias TV, e eu te digo: a Primavera é um chamado do Universo para despertar a sua vitalidade. A natureza se renova, o dia fica mais claro, e nós também somos convidados a florescer junto com ela.

Veja as fotos

Uma dica prática e poderosa: abra as janelas, troque a disposição dos móveis, coloque flores ou plantas vivas nos ambientes. Esse simples gesto atrai prosperidade, amor e vitalidade para dentro da sua casa. É como se você estivesse dizendo ao Universo: “eu estou pronto para o novo”.

Aproveite também para escrever suas intenções para os próximos meses. O Equinócio que abre a Primavera é um portal energético de equilíbrio, em que dia e noite têm a mesma duração. Isso simboliza a chance de trazer harmonia para a sua vida em todos os setores.

Esse conteúdo é utilidade pública, porque todo mundo precisa aproveitar essa energia de renovação. Compartilhe com seus amigos e familiares, e comenta aqui embaixo o seu signo. Quero te ajudar a florescer nessa nova estação!

