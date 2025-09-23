Cheiro de gás provoca mal-estar e interrompe tráfego na em trecho da BR-364, em Rio Branco

Um forte cheiro de gás causou correria e mal-estar em motoristas, motociclistas e pedestres na noite desta segunda-feira (22), na região do Parque Ipê e da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o odor provocou ardência nos olhos, falta de ar e tontura em várias pessoas que trafegavam pela BR-364 ou realizavam atividades físicas no Parque Ipê. Alguns condutores precisaram parar os veículos no acostamento, e pedestres chegaram a desmaiar.

Funcionários da Fundhacre informaram que não houve registro de vazamento interno, mas confirmaram que várias pessoas procuraram atendimento no local apresentando sintomas semelhantes. No Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), servidores também negaram qualquer ocorrência.

O capitão Furtado, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), descartou a possibilidade de treinamento com uso de gás lacrimogêneo na área durante a noite.

Moradores e motoristas suspeitam que algum veículo não identificado possa ter liberado a substância na via. O cheiro foi descrito como semelhante ao de gás lacrimogêneo, utilizado em ações de dispersão por forças de segurança.

Apesar do susto e dos transtornos, não houve registro de feridos graves nem de acidentes de trânsito. Até o momento, as causas do episódio permanecem sem esclarecimento oficial.