China exibirá poder militar em desfile com líderes mundiais

A China celebra, nesta semana, o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês, após a rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial, evento que contará com líderes de países aliados, como Rússia, Irã e Coreia do Norte.

A celebração começa na quarta-feira (3/9) e incluirá um desfile militar, que terá início na Praça Tian’anmen, em Pequim.

Ao todo, 26 líderes mundiais participaram da celebração, incluindo o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Líderes de Mianmar, Mongólia, Indonésia, Zimbábue e países da Ásia Central testemunharam a apresentação de uma série de armamentos prontos para combate da China.

A comemoração acontece após o encontro da Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), que reuniu o bloco de cooperação política, econômica e militar de nove países: China, Índia, Irã, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão.

“Nações vitoriosas”

Nesta terça-feira (2/9), o presidente chinês Xi Jinping fez diversos comentários durante uma conversa com o presidente russo Vladimir Putin, que participa das comemorações do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês.

De acordo com ele, a presença de ambos os líderes, Putin e ele, nas comemorações da vitória na Segunda Guerra Mundial “demonstra plenamente sua responsabilidade como importantes nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU)”.