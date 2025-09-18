Chineses alvo da polícia movimentaram R$ 50 milhões em 1 mês

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
chineses-alvo-da-policia-movimentaram-r$-50-milhoes-em-1-mes

A quadrilha de chineses alvo da Polícia Civil de São Paulo em uma operação contra golpes milionários chegou a movimentar mais de R$ 50 milhões em pouco mais de um mês de atividade. Um membro do grupo foi preso em São Paulo nesta quinta-feira (18).

A polícia busca desarticular o grupo por meio da operação China Trick (Truque da China). A Justiça expediu um mandado de prisão e sete de busca e apreensão após evidências mostradas pela investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Deinter 5.

Leia também

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os chineses moram no Brasil, principalmente em São Paulo. Um dos homens foi preso e encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

Como funcionavam os golpes

  • Ainda de acordo com a pasta, as investigações apontaram que os criminosos criaram grupos fictícios de investimentos divulgados em redes sociais e usavam aplicativos fraudulentos.
  • Os investigados se apresentavam falsamente como vinculados a um grande banco digital para transmitir credibilidade.
  • As vítimas, espalhadas por diversas regiões do país, eram induzidas a investir quantias cada vez maiores.
  • No começo, elas recebiam dividendos para gerar confiança, porém, depois de investir valores maiores, a quadrilha bloqueava os resgates e desaparecia com o dinheiro.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost