Chineses alvo da polícia movimentaram R$ 50 milhões em 1 mês

A quadrilha de chineses alvo da Polícia Civil de São Paulo em uma operação contra golpes milionários chegou a movimentar mais de R$ 50 milhões em pouco mais de um mês de atividade. Um membro do grupo foi preso em São Paulo nesta quinta-feira (18).

A polícia busca desarticular o grupo por meio da operação China Trick (Truque da China). A Justiça expediu um mandado de prisão e sete de busca e apreensão após evidências mostradas pela investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Deinter 5.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os chineses moram no Brasil, principalmente em São Paulo. Um dos homens foi preso e encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

Como funcionavam os golpes