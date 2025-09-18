Chineses alvo da polícia movimentaram R$ 50 milhões em 1 mês

A quadrilha de chineses alvo da Polícia Civil de São Paulo em uma operação contra golpes milionários chegou a movimentar mais de R$ 50 milhões em pouco mais de um mês de atividade. Um membro do grupo foi preso em São Paulo nesta quinta-feira (18).
A polícia busca desarticular o grupo por meio da operação China Trick (Truque da China). A Justiça expediu um mandado de prisão e sete de busca e apreensão após evidências mostradas pela investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Deinter 5.
Leia também
-
Polícia faz operação contra quadrilha de chineses que aplicava golpes
-
Polícia desarticula quadrilha especializada em roubos a residências
-
Suspeitos de integrar quadrilha do “Novo Cangaço” são baleados pela PM
-
Quadrilha rouba casa, troca tiros com PMs e 2 ladrões morrem em SP
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os chineses moram no Brasil, principalmente em São Paulo. Um dos homens foi preso e encaminhado à delegacia para prestar depoimento.
Como funcionavam os golpes
- Ainda de acordo com a pasta, as investigações apontaram que os criminosos criaram grupos fictícios de investimentos divulgados em redes sociais e usavam aplicativos fraudulentos.
- Os investigados se apresentavam falsamente como vinculados a um grande banco digital para transmitir credibilidade.
- As vítimas, espalhadas por diversas regiões do país, eram induzidas a investir quantias cada vez maiores.
- No começo, elas recebiam dividendos para gerar confiança, porém, depois de investir valores maiores, a quadrilha bloqueava os resgates e desaparecia com o dinheiro.