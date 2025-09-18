Chocada, mulher flagra marido com político: “Tá comendo outro homem?”

Um vídeo mais longo mostra a indignação e o espanto de uma mulher que flagrou o marido em um motel com um candidato a vereador da Cidade da Esperança (RN). Desconfiada do comportamento do companheiro, ela resolveu segui-lo e teve a suspeita confirmada na noite de segunda-feira (8/9).

No motel, a mulher aguardou o momento em que os dois estavam no quarto e, enfurecida, arrombou a porta — encontrando ambos nus.

Ao confrontar o marido, ela disse: “Abre essa porra agora! Nojento! Eu vou abrir essa porta. Loucura! Você tá comendo outro homem? Olha aqui, seu nojento. Nunca faltou amor pra você. E ainda mais com um vereador? É por R$ 150, é? É? Seu nojento!”.

Vídeo:

Segundo a mulher, antes do flagrante, a esposa já havia clonado o aplicativo de mensagens do companheiro e identificado indícios da suposta traição. Ela disse que companheiro teria aceitado o valor oferecido pelo ex-candidato para manter a relação sexual.

Após a repercussão do caso, o político Eliú Oliveira gravou um vídeo onde detalha o que aconteceu.

No conteúdo, divulgado pelo @blogmauriciogurgel, Eliú se apresenta e comenta o episódio dos R$ 150. Em seguida, afirma: “Não cometi nenhum crime. Eu não sabia do relacionamento e eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas. Entendo perfeitamente o estado emocional daquela jovem”, diz.

Veja:

Ainda segundo o político, a situação foi resolvida no local, mas a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) chegou a ser acionada por causa do dano patrimonial.

De acordo com Eliú, foi feito um acordo para que a mulher não divulgasse o vídeo, e o caso não chegou a ser registrado na delegacia.

A coluna Na Mira entrou em contato com o político. O espaço segue aberto para posicionamentos.