Choro, bastidores e mais: novas fotos raras de Xuxa que foram apagadas

A coluna teve acesso, com exclusividade, a novas fotos raras de Xuxa que foram retiradas do ar a pedido da equipe jurídica da apresentadora. Os registros ampliam o acervo histórico da “Rainha dos Baixinhos”, com cenas de bastidores, estrada e camarins.

O que há nos novos registros

Bastidores de capa : ensaios e produção gráfica de Xou da Xuxa 5 e Xou da Xuxa 6.

Casa Branca e Xuxo : cliques dentro da icônica residência, ao lado do cachorro Xuxo (já falecido).

Primeiro show no Ipatingão (MG) : imagens do palco e da estrutura em Ipatinga.

Ônibus de turnê : momentos descontraídos da equipe a caminho das apresentações.

Com Andréa Sorvetão : foto ao lado da ex-Paquita, com quem Xuxa não mantém vínculo atualmente.

Pós-show em Uberlândia: registro de Xuxa chorando nos bastidores; fãs associam ao período de término com Ayrton Senna, o que reacendeu debates nas redes.

Relembre o caso

Parte do material já havia sido exibida quando a fã Karyna Fantin, guardiã dos arquivos (herdados da tia, ex-produtora Martha Azevedo), publicou as fotos em seu Instagram. A equipe jurídica de Xuxa solicitou a retirada, alegando divulgação sem autorização e possível uso indevido.

Karyna diz não ter fins comerciais: “Compartilhei memórias sem marca d’água para que outros admiradores tivessem acesso”. Sobre um vídeo em que mencionou Pix, afirma ter sido brincadeira, apagado minutos depois para evitar dupla interpretação.

