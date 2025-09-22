Cidade isolada do Acre recebe atendimento do INSS pela 1ª vez e vários benefícios são concedidos

Moradores do município de Jordão, no interior do Acre, receberam pela primeira vez, na última semana, o atendimento presencial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os técnicos do órgão ofereceram à população que vive isolada por via terrestre orientações, serviços administrativos e avaliações sociais.

Na ocasião, foram concedidos 67 salários-maternidade, duas pensões por morte, 15 Benefícios de Prestação Continuada (BPC), 12 aposentadorias rurais e por tempo de contribuição, além de 122 atendimentos para orientação e informação.

“Foi um passo grande no sentido de interiorizar as nossas atividades. A presença do INSS no município é um marco de inclusão e respeito aos direitos dos povos indígenas e das comunidades isoladas do nosso estado”, afirmou o gerente-executivo do INSS em Rio Branco, Rusemberg de Lima Costa.