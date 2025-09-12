Cidade no interior de SP têm aulas suspensas após incêndio florestal

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu uma área de mata próxima à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na região do Jardim Ubirama, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, na tarde dessa quinta-feira (11/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 14h20 e se espalharam rapidamente por conta da umidade e do vento. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência e os locais ao redor do fogo foram evacuados.

Devido ao incêndio, as aulas nas escolas municipais e particulares da região foram suspensas nesta sexta-feira (12). A escolha se deu porque a área foi diretamente afetada pelas queimadas.

Nas redes sociais, circularam vídeos do incêndio.

As aulas devem retornar normalmente na terça (16), pois na segunda (15) é feriado municipal.