Cientistas descobrem nova espécie de parente distante de canguru

Cientistas da Universidade de Curtin, na Austrália, descreveram uma nova espécie de marsupial ligada ao grupo dos cangurus, mas de porte reduzido. Ao revisar o complexo Bettongia penicillata — conhecido como woylies ou bettongs-de-cauda-escovada —, os pesquisadores descobriram o Bettongia haoucharae, uma espécie encontrada em cavernas da Planície de Nullarbor e do sudoeste australiano, mas que já foi extinta.

Esses animais pertencem à família dos macrópodes, a mesma dos cangurus e wallabies, mas diferenciam-se por serem menores e por viverem em ambientes distintos. Segundo o autor principal do estudo, Jake Newman-Martin, o trabalho mostra a urgência de documentar a biodiversidade australiana.

“Este estudo mostra que ainda há muito a ser descoberto sobre a diversidade da nossa fauna e, ao mesmo tempo, o quão rápido podemos perder espécies antes de sequer conhecê-las”, disse em comunicado através da instituição de ensino. A pesquisa foi publicada na última sexta-feira (5/9), na revista Zootaxa.

Leia também

A equipe analisou dezenas de crânios e esqueletos preservados em coleções científicas. Medições anatômicas detalhadas permitiram distinguir três grupos até então desconhecidos. Um deles corresponde à nova espécie Bettongia haoucharae, já considerada extinta, e outras duas novas são subespécies de woylie (Bettongia penicillata), que ainda estão em processo de formalização científica.

Essas subespécies ainda existem, mas enfrentam sérias ameaças. O woylie é classificado como criticamente em perigo de extinção, sobrevivendo em pequenas populações e em projetos de conservação que envolvem translocações para áreas seguras.

Ilustração de Bettongia haoucharae

O estudo amplia a compreensão sobre a diversidade de marsupiais australianos e evidencia a velocidade da perda de espécies. Para Newman-Martin, descrever formalmente cada uma delas é essencial.

“Só conseguimos proteger aquilo que conhecemos. Descrever novas espécies é o primeiro passo para garantir que outras não tenham o mesmo destino do Bettongia haoucharae”.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!