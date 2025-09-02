cientistas-descobrem-sinal-que-distingue-parkinson-do-tremor-essencial

Pesquisadores da Escola de Neurociência da Virginia Tech, dos Estados Unidos, descobriram um padrão químico no cérebro que diferencia o Parkinson do tremor essencial (TE), dois dos distúrbios de movimento mais comuns.

O estudo, publicado nesta terça-feira (2/9) na revista Nature Communications, mostra que diferenças na interação entre dopamina e serotonina permitem separar os dois transtornos, abrindo novas possibilidades para diagnóstico e tratamento.

O foco da pesquisa foi uma região do cérebro chamada caudado do estriado, envolvida na tomada de decisões e no processamento de recompensas. Durante cirurgias de estimulação cerebral profunda, os cientistas mediram flutuações de dopamina e serotonina em pacientes enquanto eles participavam de jogos que testavam suas respostas a situações justas e injustas.

O que é o Parkinson?

O Parkinson é uma condição crônica e progressiva causada pela neurodegeneração das células do cérebro.

causada pela neurodegeneração das células do cérebro. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas no mundo tenham Parkinson.

tenham Parkinson. A ocorrência é mais comum entre idosos com mais de 65 anos , mas também pode se manifestar em outras idades.

, mas também pode se manifestar em outras idades. A doença atinge principalmente as funções motoras, causando sintomas como: lentidão dos movimentos, rigidez muscular e tremores .

. Os pacientes também podem ter: diminuição do olfato, alterações do sono, mudanças de humor, incontinência ou urgência urinária, dor no corpo e fadiga.

Cerca de 30% das pessoas que vivem com Parkinson desenvolvem demência por associação.

Sinal químico que revela diferenças

Em pessoas com tremor essencial, ofertas inesperadas no jogo provocavam um efeito de gangorra: enquanto a dopamina subia, a serotonina caía. Esse vai e vem entre os neurotransmissores não acontecia em pacientes com Parkinson.

“O que nos surpreendeu foi a quantidade de serotonina que se destacou”, disse William Howe, professor assistente da Escola de Neurociência da Virginia Tech e coautor do estudo, em comunicado.

Embora a dopamina já seja conhecida por ser alterada em pacientes com Parkinson, a pesquisa mostrou que a diferença mais evidente entre os dois distúrbios está na forma como dopamina e serotonina interagem. A falta desse vai e vem entre os neurotransmissores se mostrou um sinal confiável para diferenciar os pacientes.

8 imagens

Parkinson é uma doença neurológica caracterizada pela degeneração progressiva dos neurônios responsáveis pela produção de dopamina

KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Esse processo degenerativo das células nervosas pode afetar diferentes partes do cérebro e, como consequência, gerar sintomas como tremores involuntários, perda da coordenação motora e rigidez muscular

Elizabeth Fernandez/ Getty Images

Outros sintomas da doença são lentidão, contração muscular, movimentos involuntários e instabilidade da postura

izusek/ Getty Images

Em casos avançados, a doença também impede a produção de acetilcolina, neurotransmissor que regula a memória, aprendizado e o sono

SimpleImages/ Getty Images

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), apesar de a doença ser conhecida por acometer pessoas idosas, cerca de 10% a 15% dos pacientes diagnosticados têm menos de 50 anos

Ilya Ginzburg / EyeEm/ Getty Images

Não se sabe ao certo o que causa o Parkinson, mas, quando ocorre em jovens, é comum que tenha relação genética. Neste caso, os sintomas progridem mais lentamente, e há uma maior preservação cognitiva e de expectativa de vida

Visoot Uthairam/ Getty Images

JohnnyGreig/ Getty Images

O Parkinson não tem cura, mas o tratamento pode diminuir a progressão dos sintomas e ajudar na qualidade de vida. Além de remédio, é necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Em alguns casos, há possibilidade de cirurgia no cérebro

Andriy Onufriyenko/ Getty Images

Como a tecnologia ajudou a revelar diferenças no cérebro

Os pesquisadores aplicaram modelos computacionais baseados em aprendizado por reforço para rastrear como os pacientes formavam e ajustavam expectativas durante o jogo.

O estudo levou décadas de trabalho, combinando teoria comportamental, experimentos com camundongos e análises estatísticas avançadas para transformar sinais químicos em informações clínicas úteis.

“Desde a adaptação da teoria dos jogos comportamentais a algo que funcione como um teste médico até o refinamento de modelos de aprendizado de máquina que possam observar a química cerebral em tempo real — sempre buscamos traduzir informações em algo clinicamente útil”, afirma o neurocientista Read Montague, do Instituto de Pesquisa Biomédica Fralin.

A pesquisa também destacou que certos erros de previsão, quando os participantes esperavam um resultado e recebiam outro, provocavam alterações na serotonina, funcionando como indicadores precisos do distúrbio de cada paciente.

Para os autores do estudo, a descoberta oferece uma nova compreensão do impacto da doença nos processos cognitivos humanos, como a avaliação social, e pode ajudar a desenvolver estratégias mais personalizadas para diagnóstico e tratamento.

