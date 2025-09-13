Cinco municípios concentram quase 40% da produção agrícola do Acre

Os municípios de Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomard e Rio Branco foram responsáveis por quase 40% do valor da produção agrícola do Acre em 2024, segundo dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM) divulgados pelo IBGE. Plácido de Castro lidera o ranking com 9,4% do total estadual, seguida por Acrelândia (8,3%), Capixaba (7,9%), Senador Guiomard (7,8%) e Rio Branco (7,2%). Esses números reforçam a importância dessas cidades como polos estratégicos para a economia agrícola do estado.

No ano passado, o Acre apresentou crescimento de 13,5% no valor da produção agrícola, totalizando R$838,5 milhões, enquanto o Brasil registrou retração de 3,9% no mesmo período. O levantamento da PAM detalha informações sobre 22 culturas temporárias e permanentes, levantando dados sobre área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor de produção, servindo como referência para planejamento público e privado. A área colhida no Acre alcançou 97.461 hectares, representando aumento de 2,5% em relação a 2023.

Entre as culturas de maior destaque, a mandioca manteve sua posição de liderança, com produção de 495.940 toneladas e valor de R$329,5 milhões, representando 39% do total estadual, frente a 33% em 2023. O grupo de cereais e oleaginosas apresentou queda de 6,6% no valor de produção, sendo o milho responsável por grande parte desse recuo, enquanto a soja se destacou com aumento de 32,4% na produção e crescimento de 18,2% no valor.

A produção de café também se destacou com expansão de 59,9% no valor da produção, totalizando R$44,9 milhões, com 3.079 toneladas produzidas. O aumento expressivo deve-se ao preço médio da commodity, que subiu de R$9.838 por tonelada em 2023 para R$14.590 por tonelada em 2024, em função da redução da oferta global. Os principais municípios produtores de café foram Acrelândia, Mâncio Lima, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

As cinco cidades com maior valor de produção agrícola também se destacam pelos produtos específicos que impulsionam suas economias: Plácido de Castro com soja; Acrelândia com banana; Capixaba com soja; Senador Guiomard com milho; e Rio Branco com mandioca.

Do total do valor de produção do estado, 76% vieram de culturas temporárias e 24% de culturas permanentes.