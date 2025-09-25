Cíntia Chagas compara rotina de luxo a novela de Manoel Carlos: “Sou a Helena”

Cíntia Chagas é a própria “Helena” de Manoel Carlos! Em entrevista ao “Inteligência LTDA”, a especialista em comunicação contou que planejou sua vida para não precisar se preocupar com nada de casa. Para isso, conta com o apoio de uma grande equipe, incluindo governanta, faxineira, empregada doméstica, motorista, maquiador e cabeleireiro.

Durante a conversa, a comunicadora detalhou o reforço: “Eu não lido com nada da casa, eu não lido com eletricista, eu não lido com encanador, eu não lido com pintor”, iniciou. Chagas tem um funcionário para cada atividade: “Eu tenho a minha governanta, eu tenho a minha empregada doméstica, eu tenho a minha faxineira, eu tenho o meu motorista”, contou.

Taís Araújo, Regina Duarte e Christiane Torloni quando interpretaram alguma Helena de Manoel Carlos Reprodução Instagram/montagem Lilian Lemmertz na novela "Baila Comigo" (1981), Maitê Proença em "Felicidade" (1991). Vera Fischer também interpretou Helena em "Laços de Família" (2000) Reprodução Instagram/montagem

Na sequência, Chagas detalhou cada passo de sua rotina: acorda, toma café da manhã, vai para a academia do prédio com personal trainer, toma banho e almoça ainda usando um roupão, com tudo servido à mesa posta, incluindo talheres e guardanapos de pano. Depois, separa a roupa do dia e recebe maquiador e cabeleireiro.

Para encerrar, Cíntia brincou que vive em uma verdadeira novela de Manoel Carlos: “Eu sou a Helena”. No entanto, Chagas ressalta que nem sempre a rotina é luxuosa, já que às vezes fica hospedada em hotéis simples no interior, quando viaja para palestrar, e aí não conta com os mesmos privilégios do dia a dia que tem em sua residência.