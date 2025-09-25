25/09/2025
Universo POP
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Cíntia Chagas compara rotina de luxo a novela de Manoel Carlos: “Sou a Helena”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cintia-chagas-compara-rotina-de-luxo-a-novela-de-manoel-carlos:-“sou-a-helena”

Cíntia Chagas é a própria “Helena” de Manoel Carlos! Em entrevista ao “Inteligência LTDA”, a especialista em comunicação contou que planejou sua vida para não precisar se preocupar com nada de casa. Para isso, conta com o apoio de uma grande equipe, incluindo governanta, faxineira, empregada doméstica, motorista, maquiador e cabeleireiro.

Durante a conversa, a comunicadora detalhou o reforço: “Eu não lido com nada da casa, eu não lido com eletricista, eu não lido com encanador, eu não lido com pintor”, iniciou. Chagas tem um funcionário para cada atividade: “Eu tenho a minha governanta, eu tenho a minha empregada doméstica, eu tenho a minha faxineira, eu tenho o meu motorista”, contou.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/ @cintiachagass
Cíntia ChagasReprodução/Instagram/ @cintiachagass
Chocante! Veja as ameaças em contrato impostas pelo ex de Cíntia Chagas
Chocante! Veja as ameaças em contrato impostas pelo ex de Cíntia Chagas
Reprodução/Instagram/@cintiachagass
Cíntia Chagas vestida de brancoReprodução/Instagram/@cintiachagass
Reprodução Instagram/montagem
Taís Araújo, Regina Duarte e Christiane Torloni quando interpretaram alguma Helena de Manoel CarlosReprodução Instagram/montagem
Reprodução Instagram/montagem
Lilian Lemmertz na novela “Baila Comigo” (1981), Maitê Proença em “Felicidade” (1991). Vera Fischer também interpretou Helena em “Laços de Família” (2000)Reprodução Instagram/montagem
Reprodução/Instagram/@umanovelademanoelcarlos
Globo é acionada na Justiça por família de Manoel CarlosReprodução/Instagram/@umanovelademanoelcarlos

Leia Também

Na sequência, Chagas detalhou cada passo de sua rotina: acorda, toma café da manhã, vai para a academia do prédio com personal trainer, toma banho e almoça ainda usando um roupão, com tudo servido à mesa posta, incluindo talheres e guardanapos de pano. Depois, separa a roupa do dia e recebe maquiador e cabeleireiro.

Para encerrar, Cíntia brincou que vive em uma verdadeira novela de Manoel Carlos: “Eu sou a Helena”. No entanto, Chagas ressalta que nem sempre a rotina é luxuosa, já que às vezes fica hospedada em hotéis simples no interior, quando viaja para palestrar, e aí não conta com os mesmos privilégios do dia a dia que tem em sua residência.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost