Cíntia Chagas compara rotina de luxo a novela de Manoel Carlos: “Sou a Helena”

Cíntia Chagas é a própria “Helena” de Manoel Carlos! Em entrevista ao “Inteligência LTDA”, a especialista em comunicação contou que planejou sua vida para não precisar se preocupar com nada de casa. Para isso, conta com o apoio de uma grande equipe, incluindo governanta, faxineira, empregada doméstica, motorista, maquiador e cabeleireiro.
Durante a conversa, a comunicadora detalhou o reforço: “Eu não lido com nada da casa, eu não lido com eletricista, eu não lido com encanador, eu não lido com pintor”, iniciou. Chagas tem um funcionário para cada atividade: “Eu tenho a minha governanta, eu tenho a minha empregada doméstica, eu tenho a minha faxineira, eu tenho o meu motorista”, contou.
Na sequência, Chagas detalhou cada passo de sua rotina: acorda, toma café da manhã, vai para a academia do prédio com personal trainer, toma banho e almoça ainda usando um roupão, com tudo servido à mesa posta, incluindo talheres e guardanapos de pano. Depois, separa a roupa do dia e recebe maquiador e cabeleireiro.
Para encerrar, Cíntia brincou que vive em uma verdadeira novela de Manoel Carlos: “Eu sou a Helena”. No entanto, Chagas ressalta que nem sempre a rotina é luxuosa, já que às vezes fica hospedada em hotéis simples no interior, quando viaja para palestrar, e aí não conta com os mesmos privilégios do dia a dia que tem em sua residência.