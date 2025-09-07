07/09/2025
CIOPAER marca encerramento do desfile de 7 de Setembro com apresentação aérea no Acre

Autoridades e populares vibraram com a apresentação

O desfile cívico-militar em comemoração ao 7 de Setembro reuniu milhares de pessoas neste sábado (7), em frente ao Palácio Rio Branco. A programação contou com a participação de escolas militares e tropas das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além da presença de autoridades estaduais e municipais.

CIOPAER marca encerramento do desfile de 7 de Setembro com apresentação aérea no Acre. Foto: Reprodução

Durante toda a manhã, o público acompanhou o cortejo com entusiasmo, aplaudindo cada pelotão que passou pela Rua Benjamin Constant, onde foi montada uma grande estrutura com arquibancadas. O governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e o prefeito Tião Bocalom participaram da solenidade, reforçando o espírito patriótico da data e o compromisso com a população acreana.

Ao final do desfile terrestre, uma surpresa tomou conta do centro da capital. Duas aeronaves do CIOPAER sobrevoaram a região. Uma delas carregava a bandeira do Brasil, enquanto a outra espalhou fumaça nas cores verde e amarela, pintando o céu acreano e num momento emocionante para quem acompanhava a celebração.

O espetáculo pôde ser visto por todos que estavam reunidos no centro da cidade, fechando a programação com um momento de forte simbolismo. Autoridades e populares vibraram com a apresentação, que se tornou um dos pontos altos do desfile deste ano.

Veja o vídeo:

