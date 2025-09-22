22/09/2025
Universo POP
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes
Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão
Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland
Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores
Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance
O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto
Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas
Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem
Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr. pela primeira vez

Circuito Acreano da Diversidade estreia em Rio Branco com atrações nacionais

Evento acontece no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, na próxima terça-feira (30), com entrada gratuita e atrações nacionais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Acre será palco, na próxima terça-feira (30), da abertura do Primeiro Circuito Acreano da Diversidade, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco. A iniciativa é gratuita e tem como objetivo valorizar as diferentes expressões culturais, artísticas e sociais do estado, além de promover reflexões sobre inclusão e direitos humanos.

Com o tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Cultura e Futuro”, o circuito traz uma programação diversa, que inclui debates, oficinas, mostras culturais e apresentações artísticas. Entre as atrações confirmadas estão Samara Rios e Karoline Absinto, que se apresentam na noite de lançamento.

Divulgação do 1º Circuito Acreano da Diversidade, que será aberto no próximo dia 30, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco/Foto cedida

A proposta é aproximar a comunidade acreana de manifestações que celebram a pluralidade, reforçando o compromisso em dar visibilidade a grupos historicamente marginalizados. O espaço será também um ponto de encontro para troca de experiências e fortalecimento do diálogo sobre diversidade.

A abertura está marcada para as 19h, no Cine Teatro Recreio.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost