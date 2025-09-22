Circuito Acreano da Diversidade estreia em Rio Branco com atrações nacionais

O Acre será palco, na próxima terça-feira (30), da abertura do Primeiro Circuito Acreano da Diversidade, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco. A iniciativa é gratuita e tem como objetivo valorizar as diferentes expressões culturais, artísticas e sociais do estado, além de promover reflexões sobre inclusão e direitos humanos.

Com o tema “Envelhecer LGBT+: Memória, Cultura e Futuro”, o circuito traz uma programação diversa, que inclui debates, oficinas, mostras culturais e apresentações artísticas. Entre as atrações confirmadas estão Samara Rios e Karoline Absinto, que se apresentam na noite de lançamento.

A proposta é aproximar a comunidade acreana de manifestações que celebram a pluralidade, reforçando o compromisso em dar visibilidade a grupos historicamente marginalizados. O espaço será também um ponto de encontro para troca de experiências e fortalecimento do diálogo sobre diversidade.

A abertura está marcada para as 19h, no Cine Teatro Recreio.

Veja o vídeo: