Círio Social leva saúde, direitos e lazer à Transacreana e soma 2.424 atendimentos

O Círio Social mobilizou uma rede de voluntários e instituições para oferecer cuidado, cidadania e solidariedade na Transacreana, em Rio Branco. Realizada na Escola Estadual Profª Dalva de Souza da Neves, a iniciativa — parte da programação do Círio de Nazaré — promoveu serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica, lazer e garantia de direitos, em dois dias de atividades (11 e 13 de setembro).

Balanço de atendimentos

Total: 2.424 atendimentos

Saúde: cardiologia, oftalmologia, clínica geral, odontologia, fonoaudiologia; vacinação, farmácia, testes rápidos e apoio psicossocial

Proteção: atendimento a vítimas de violência de gênero ; orientações sobre direitos da mulher e proteção à infância

Cidadania: serviços eleitorais , assistência jurídica e emissão de benefícios

Infância: recreação e atividades lúdicas

Acolhimento: 650 cachorros-quentes, 270 almoços e 250 mini-refrigerantes

O mutirão reforçou a importância da articulação entre Igreja, órgãos públicos e sociedade civil, aproximando serviços essenciais de quem mais precisa.