Clara Maia atualiza estado de saúde do filho após parto prematuro: “Estável”

Nesta segunda-feira (22/9), Clara Maia usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do filho, Theo, que nasceu com prematuridade extrema após um parto de emergência. A influenciadora estava grávida de dois meninos, mas um dos bebês, Túlio, não resistiu.

“Theo está estável e com um bom quadro dentro das limitações da prematuridade extrema. Seguimos firmes e cheios de esperança, vibrando nessa corrente do bem. Gratidão por todo o amor”, escreveu Clara no story do Instagram.

Mais cedo, Clara Maia compartilhou uma imagem do marido, André Coelho, com os outros dois filhos do casal: João e José, de 1 ano. Por meio de uma câmera de segurança, ela flagrou o trio interagindo no quarto das crianças. Segundo a influenciadora, que estava no hospital com o filho recém-nascido, a cena a fez ganhar força.

“Abrir as câmeras e falar com vocês me resgata, me recarrega, aquece o coração que tá em pedacinhos ainda. Dor indescritível e fé inabalável. Deus está com a gente. Obrigada por todas as mensagens, orações e amor. Essa corrente do bem nos sustenta”, disse Clara.

Clara Maia e André Coelho anunciaram a gestação gemelar de Túlio e Theo em maio deste ano. Os dois já são pais dos gêmeos José e João, de um aninho. No último domingo (21/9), o casal compartilhou a notícia do parto prematuro e a perda de Túlio.

“Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Nossa alma vaga pelo breu procurando um pontinho de luz no final do túnel. Metade do meu coração está assim, em queda livre, Túlio não resistiu. A outra está com o Theo que luta pela vida e pra vencer a prematuridade extrema. Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda, confia e acredita nos planos de Deus, e tem a certeza que são sempre melhores que os nossos. Foi Ele que me fez viver o milagre e Ele que levou parte dele também. Túlio foi e será pra sempre amado e lembrado. Passagem breve e missão forte. Theo, vamos firmes vencendo as batalhas diárias. Você já é um grande guerreiro e terá sempre uma estrela guia juntinho de você, seu irmão. Vou colocar toda minha energia na nossa recuperação física, emocional e espiritual. É tempo de dor, desafio, força e muito amor. De quem ama vocês mais que tudo, mamãe”, declarou a mamãe.