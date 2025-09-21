Clara Maia passa por parto de emergência e anuncia perda de um dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Clara Maia comunicou na noite deste domingo (21/9) uma notícia devastadora: a morte de Túlio, um dos gêmeos que esperava com o marido, André Coelho. O outro bebê, Theo, permanece internado e segue lutando para sobreviver diante das complicações da prematuridade.

Em uma publicação emocionante, Clara descreveu a sensação de vazio e dor ao perder um filho. “Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Metade do meu coração está assim, em queda livre, Túlio não resistiu”, escreveu.

Clara Maia e André Coelho com os filhos
Clara Maia e família
João e José, filhos gêmeos de Clara Maia
Clara Maia, mãe dos gêmeos João e José, está grávida de mais um par de gêmeos
Clara Maia e André Coelho no "De Férias com o Ex"

A influenciadora explicou que precisou passar por um parto de emergência e destacou que, mesmo em meio ao sofrimento, mantém sua fé. “Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda, confia e acredita nos planos de Deus, e tem a certeza que são sempre melhores que os nossos. Foi Ele que me fez viver o milagre e Ele que levou parte dele também”, afirmou. Ela também ressaltou que direcionará toda sua energia para a recuperação física e emocional, tanto dela quanto do bebê sobrevivente.

André Coelho, por sua vez, também fez questão de se pronunciar. Em um texto comovente, disse que a experiência trouxe à tona sentimentos opostos: “Ontem a vida nos mostrou sua face mais dura e mais bonita ao mesmo tempo. Perdemos nosso pequeno Túlio, que agora descansa nos braços de Deus. Uma dor que não cabe em palavras, mas que será sempre transformada em amor e memória”.

Clara e André, que se conheceram em 2016 no reality show “De Férias com o Ex Brasil”, já são pais de outros gêmeos, José e João, de 1 ano. A segunda gestação havia sido anunciada em maio deste ano, quando o casal revelou a alegria de esperar gêmeos idênticos concebidos de forma natural.

O casal, que também participou do “Power Couple Brasil” em 2019 e oficializou a união em 2020, recebe agora uma onda de apoio nas redes sociais de fãs e amigos, enquanto enfrenta um dos momentos mais difíceis de suas vidas.