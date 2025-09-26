Clara Maia recebe alta após parto e detalha noite em casa: “Atravessada pela pior dor”

Clara Maia recebeu alta após passar cinco dias internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, devido a um parto de emergência. A influenciadora, que perdeu um dos filhos gêmeos, foi recebida com festa por sua família, e na manhã desta sexta-feira (26/9), usou as redes sociais para detalhar a emoção da primeira noite em casa.

“Estou emocionada de estar em casa, de ter dormido em casa. A gente já está acordando, escutando os meninos. Foi uma noite dura, mas foi uma noite boa também, de estar em casa. Queria vir aqui agradecer muito todas as mensagens de amor, todas as orações. Significa muito quando você é atravessada pela pior dor do mundo. Toda essa energia tem me dado uma energia diferente”, contou ela, que é casada com André Coelho e mãe dos gêmeos João e José, de um aninho.

A influenciadora estava grávida de 27 semanas dos gêmeos Theo e Túlio e passou por um parto prematuro, após os filhos serem diagnosticados com Síndrome da Transfusão Feto-Fetal, quando um dos bebês passa a “doar” sangue para o outro.

Túlio, um dos bebês de Clara, nasceu com 995gr e não resistiu ao parto de emergência. Ele faleceu logo após a cesariana. Já Théo veio ao mundo pesando 680gr e segue internado lutando pela vida em meio a prematuridade extrema.

Agora, Clara e André vão se dividir entre casa e hospital para estarem com os três filhos. “Vou reorganizar minha vida, minha rotina. Agora eu vou me dividir entre ficar em casa e no hospital. Vou reorganizar tudo e vir aqui os poucos, com calma, passando informação e notícia da forma que conseguir”, explicou ela.