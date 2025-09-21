Clássico entre Olympique e PSG é adiado e pode afetar Bola de Ouro

O clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, que seria realizado neste domingo (21/9), pela 5ª rodada do Campeonato Francês foi adiado por questões climáticas. Uma forte tempestade atingiu a cidade de Marselha e impediu a realização da partida. A decisão pode impedir que jogadores do PSG compareçam ao prêmio da Bola de Ouro.

Leia também

O regulamento do Campeonato Francês costuma remarcar os jogos adiados para um dia depois. Apesar de ainda não ter uma confirmação por parte da entidade, o Olympique emitiu um comunicado confirmando a realização do jogo para esta segunda-feira (22/9). Confira na íntegra:

“O Olympique de Marseille reconhece a decisão da Prefeitura de Bouches-du-Rhône de adiar a partida OM – PSG, inicialmente marcada para esta noite, por razões de segurança relacionadas às condições climáticas na região.

Conforme comunicado pela Liga Profissional de Futebol, e de acordo com seu regulamento, a partida está remarcada para esta segunda-feira, 22 de setembro, às 20h, no Orange Vélodrome. O clube informa aos seus torcedores que os ingressos adquiridos para a partida de hoje à noite permanecerão válidos para a partida remarcada de amanhã.

O Olympique de Marseille lamenta que as condições não sejam adequadas para a realização da partida desta noite, tanto para seus jogadores, quanto para a torcida mobilizada já presente e para a visibilidade total do evento.”

Com isso, o clássico seria realizado no mesmo dia em que ocorre a entrega do prêmio da Bola de Ouro.

O PSG tem oito atletas indicados na categoria de melhor jogador do mundo. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha estão entre os concorrentes. O técnico Luis Enrique concorre na categoria de melhor treinador.

Caso isso ocorra, jogadores e treinador não poderão comparecer.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

A Bola de Ouro será entregue no dia 22 de setembro.

EThamPhoto/ Getty Images 2 de 5

Marta foi indicada ao prêmio.

Andrea Vilchez/ISI/Getty Images 3 de 5

A cerimônia será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Aurelien Meunier/Getty Images 4 de 5

Vini Jr. é um dos concorrentes a Bola de Ouro.

David Ramos/Getty Images 5 de 5

Raphinha também aprece na lista.

Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images