Clássico entre Olympique e PSG é adiado e pode afetar Bola de Ouro

O clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, que seria realizado neste domingo (21/9), pela 5ª rodada do Campeonato Francês foi adiado por questões climáticas. Uma forte tempestade atingiu a cidade de Marselha e impediu a realização da partida. A decisão pode impedir que jogadores do PSG compareçam ao prêmio da Bola de Ouro.
O regulamento do Campeonato Francês costuma remarcar os jogos adiados para um dia depois. Apesar de ainda não ter uma confirmação por parte da entidade, o Olympique emitiu um comunicado confirmando a realização do jogo para esta segunda-feira (22/9). Confira na íntegra:
“O Olympique de Marseille reconhece a decisão da Prefeitura de Bouches-du-Rhône de adiar a partida OM – PSG, inicialmente marcada para esta noite, por razões de segurança relacionadas às condições climáticas na região.
Conforme comunicado pela Liga Profissional de Futebol, e de acordo com seu regulamento, a partida está remarcada para esta segunda-feira, 22 de setembro, às 20h, no Orange Vélodrome. O clube informa aos seus torcedores que os ingressos adquiridos para a partida de hoje à noite permanecerão válidos para a partida remarcada de amanhã.
O Olympique de Marseille lamenta que as condições não sejam adequadas para a realização da partida desta noite, tanto para seus jogadores, quanto para a torcida mobilizada já presente e para a visibilidade total do evento.”
Com isso, o clássico seria realizado no mesmo dia em que ocorre a entrega do prêmio da Bola de Ouro.
O PSG tem oito atletas indicados na categoria de melhor jogador do mundo. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha estão entre os concorrentes. O técnico Luis Enrique concorre na categoria de melhor treinador.
Caso isso ocorra, jogadores e treinador não poderão comparecer.
A Bola de Ouro será entregue no dia 22 de setembro.
Marta foi indicada ao prêmio.
A cerimônia será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Vini Jr. é um dos concorrentes a Bola de Ouro.
Raphinha também aprece na lista.
