28/09/2025
“Clássico Vovô”: entenda a origem do apelido de Botafogo x Fluminense

Escrito por Portal Leo Dias
“classico-vovo”:-entenda-a-origem-do-apelido-de-botafogo-x-fluminense

Fluminense e Botafogo se enfrentam às 16h deste domingo (28/9), confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O duelo coloca frente à frente os dois últimos campeões da América do Sul e representantes do continente na Copa do Mundo de Clubes. Tem tudo para ser mais um grande capítulo do tradicional Clássico Vovô.

Mas afinal, você sabe por que o clássico carioca leva este apelido? O portal LeoDias explica!

A nomenclatura tem uma explicação mais lógica do que parece: o confronto entre os rivais cariocas é o clássico mais antigo do país, sendo o terceiro mais antigo das Américas. Botafogo e Fluminense só ficam atrás de Nacional e Peñarol, no Uruguai, e de Newell’s Old Boys e Racing, na Argentina.

A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em um amistoso disputado em 1905. Na ocasião, a equipe das Laranjeiras aplicou uma goleada por 6 a 0. O primeiro confronto oficial foi já no ano seguinte, com mais um goleada do Tricolor: 8 a 0. Em 1907, o Clássico Vovô passou a ter sua versão nos tribunais por conta de uma discordância quanto ao campeão estadual daquele ano.

Botafogo e Fluminense terminaram com a mesma quantidade de pontos. O Flu, por ter melhor saldo, se considerou campeão. No entanto, a regra de desempate ainda não era considerada na época. O Alvinegro buscava um jogo extra, à exemplo do que fizeram Riachuelo e America na 2º divisão do ano anterior, quando também terminaram empatados. A disputa judicial chegou a quase 90 anos, com diferentes decisões ao longo das décadas, até que, em 1996, decidiu-se dividir o título entre as instituições.

Ao longo dos mais de 100 anos de história, também não faltam capítulos marcantes dentro das quatro linhas. Os duelos decisivos ficaram restritos ao Campeonato Carioca. O Flu levou a melhor quatro vezes: 1946, 1971, 1975 e 2012. Já o Botafogo venceu a final contra o rival em 1957. Até que o clássico passou a ser chamado de Clássico Vovô pela imprensa. O apelido pegou entre os torcedores e é ostentado até hoje.

