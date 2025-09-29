CLDF decidirá se Nikolas, Bolsonaro e Moraes serão cidadãos honorários

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) pode votar, na sessão desta terça-feira (30/9), projetos que concedem títulos de cidadãos honorários e beneméritos para figuras políticas como Nikolas Ferreira (PL-MG), Michelle e Jair Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL-DF) e até o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Cada nome corresponde a um projeto de decreto legislativo. Os textos passarão pela discussão e avaliação dos deputados distritais. As propostas estão na pauta desta terça-feira (30/9).

O ex-presidente Jair Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o ministro Alexandre de Moraes e o deputado federal Nikolas Ferreira poderão se tornar cidadãos honorários de Brasília. O título costuma ser concedido para pessoas que, mesmo não nascidas na região, prestaram serviços relevantes ou fizeram contribuições à comunidade local.

Já a deputada Bia Kicis e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro poderão se tornar cidadãs beneméritas da capital federal — honraria concedida para quem nasceu na região e se destacou pelos serviços prestados.

Justificativas

Ao propor um nome para receber o título, o distrital autor do projeto precisa justificar a sugestão. Veja os argumentos:

Jair Bolsonaro: o deputado Pastor Daniel de Castro (PP) e os coautores afirmam que o ex-presidente ” implementou políticas e medidas que tiveram impacto na capital do país, como o programa de segurança Em Frente, Brasil, assim como investimentos em infraestrutura”.

o deputado Pastor Daniel de Castro (PP) e os coautores afirmam que o ex-presidente ” implementou políticas e medidas que tiveram impacto na capital do país, como o programa de segurança Em Frente, Brasil, assim como investimentos em infraestrutura”. Michelle Bolsonaro : o distrital Thiago Manzoni (PL) e coautores dizem que a ex-primeira-dama fez história em defesa de causas sociais. “[…] esteve na 2ª Surdolimpíada do Brasil que ocorreu na cidade de Pará de Minas; visitou inúmeros hospitais pelo Brasil; e compareceu a diversos outros eventos ligados às pessoas com deficiência e em prol de políticas públicas sociais”.

: o distrital Thiago Manzoni (PL) e coautores dizem que a ex-primeira-dama fez história em defesa de causas sociais. “[…] esteve na 2ª Surdolimpíada do Brasil que ocorreu na cidade de Pará de Minas; visitou inúmeros hospitais pelo Brasil; e compareceu a diversos outros eventos ligados às pessoas com deficiência e em prol de políticas públicas sociais”. Bia Kicis : Manzoni argumenta que a colega de partido é “uma das grandes vozes do conservadorismo no parlamento federal, atuando com muita dedicação e luta pela família, pela liberdade e pela propriedade privada”.

: Manzoni argumenta que a colega de partido é “uma das grandes vozes do conservadorismo no parlamento federal, atuando com muita dedicação e luta pela família, pela liberdade e pela propriedade privada”. Nikolas Ferreira : Daniel de Castro e coautores frisam que o deputado atua “na defesa da democracia, dos princípios da Direita e da juventude em todo o Brasil. Nos últimos anos o deputado tem participado ativamente de diversos movimentos ocorridos no Distrito Federal tais como manifestações, passeatas, palestras e cultos”.

: Daniel de Castro e coautores frisam que o deputado atua “na defesa da democracia, dos princípios da Direita e da juventude em todo o Brasil. Nos últimos anos o deputado tem participado ativamente de diversos movimentos ocorridos no Distrito Federal tais como manifestações, passeatas, palestras e cultos”. Damares Alves : o distrital Martins Machado (Republicanos) defende que a senadora foi ” referência no combate à pedofilia e na proteção da infância” quando atuou como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro.

: o distrital Martins Machado (Republicanos) defende que a senadora foi ” referência no combate à pedofilia e na proteção da infância” quando atuou como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes: Chico Vigilante (PT) e outros que assinam o projeto afirmam que o título deve ser concedido “pelo relevante trabalho prestado em defesa da democracia, da garantia do resultado útil das eleições e, principalmente, do enfrentamento aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 08 de janeiro, conduzidos com muito profissionalismo e responsabilidade”.

