Cleo explica por que voltou a utilizar sobrenome da mãe, Gloria Pires

A atriz Cleo Pires explicou o motivo para voltar a utilizar o sobrenome da mãe, Gloria Pires. Nos últimos oito anos, ela assinou artisticamente apenas com o primeiro nome. Em 2017, a artista creditou a mudança ao desejo de criar sua própria identidade na área, abrindo mão dos benefícios da ligação com a mãe.

Agora, a raiz familiar é a razão para a retomada. Em entrevista à Quem, divulgada nesta segunda-feira (29/9), a musa recordou a ligação com o avô, Antônio Carlos: “Tive um sonho com o meu avô falando isso e resolvi retomar. Acredito que tem coisas maiores que desejos próprios”, iniciou.

“Para mim tem esse peso da ancestralidade, um peso bom e que eu gosto. Por isso resolvi voltar”, continuou Cleo Pires, que chegou a corrigir um repórter ao ser chamada pelo nome completo em fevereiro.

Antônio Carlos, conhecido por viver Joselino Barbacena em “Escolinha do Professor Raimundo” ao longo da década de 90, faleceu em 2005. Ela iniciou a carreira na teledramaturgia no mesmo ano da morte do avô, quando interpretou Lurdinha, em “América”. Antes, a atriz havia participado do primeiro capítulo da minissérie “Memorial de Maria Moura”, em 1994, aos 12 anos, e no filme “Benjamim” (2003).

Gloria e Cleo voltaram a contracenar juntas nos últimos meses. Em 2023, elas viveram mãe e filha em “Vovó Ninja”, e voltam às telonas em “Se Eu Fosse Você 3”, com estreia prevista para 2026.