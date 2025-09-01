Clientes de 11 regiões do DF recebem Neoenergia itinerante esta semana

A Neoenergia faz, nesta semana, atendimento itinerante em pelo menos 11 regiões administrativas do Distrito Federal, a partir desta segunda-feira (1/9). O serviço pode ser acessado das 8h às 18h e se estendem até sábado (6/9).

A iniciativa tem por objetivo oferecer serviços técnicos e comerciais; parcelamento de débitos; solicitação de reparos em casos de danos elétricos; troca de titularidade; e ligação nova.

Confira a agenda:

Segunda-feira (1/9)

Das 8h às 14h no Edifício Rossi Esplanada Business, Quadra 01 do Setor Comercial Norte

Das 8h às 12h na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh)

Das 8h às 18h no Setor de Indústria e Abastecimento

Terça-feira (2/9)

Das 8h ás 18h no Estacionamento ao lado do Deck Brasil, em frente à agência do Bradesco, na Q11 do Lago Sul

Das 8h às 12h no Cruzeiro

Das 14h às 18h na Câmara Lesgislativa do DF (CLDF)

Quarta-feira (3/9)

Das 8h às 12h no Varjão e Lago Norte

Das 14h às 18h no Paranoá e Seduh

Quinta-feira (4/9)

Das 8h às 12h no Recanto das Emas e no Fercal

Das 14h às 18h em Samambaia e Planaltina

Sexta-feira (5/9)

Das 8h às 12h na Estrutural

Das 9h às 16h na Etapa QN10 do Riacho Fundo II

Das 14h às 18h no Plano Piloto

Sábado (6/9)

Das 9h às 12h na Etapa QN10 do Riacho Fundo II

Os atendimentos não tem hora marcada e nem precisam de agendamento. O intuito é aproximar a população dos serviços oferecidos pela Neoenergia.

Você pode conferir o cronograma de futuros atendimentos através do site da Neoenergia Brasília.