Clientes de 11 regiões do DF recebem Neoenergia itinerante esta semana

A Neoenergia faz, nesta semana, atendimento itinerante em pelo menos 11 regiões administrativas do Distrito Federal, a partir desta segunda-feira (1/9). O serviço pode ser acessado das 8h às 18h e se estendem até sábado (6/9).
A iniciativa tem por objetivo oferecer serviços técnicos e comerciais; parcelamento de débitos; solicitação de reparos em casos de danos elétricos; troca de titularidade; e ligação nova.
Confira a agenda:
Segunda-feira (1/9)
- Das 8h às 14h no Edifício Rossi Esplanada Business, Quadra 01 do Setor Comercial Norte
- Das 8h às 12h na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh)
- Das 8h às 18h no Setor de Indústria e Abastecimento
Terça-feira (2/9)
- Das 8h ás 18h no Estacionamento ao lado do Deck Brasil, em frente à agência do Bradesco, na Q11 do Lago Sul
- Das 8h às 12h no Cruzeiro
- Das 14h às 18h na Câmara Lesgislativa do DF (CLDF)
Quarta-feira (3/9)
- Das 8h às 12h no Varjão e Lago Norte
- Das 14h às 18h no Paranoá e Seduh
Quinta-feira (4/9)
- Das 8h às 12h no Recanto das Emas e no Fercal
- Das 14h às 18h em Samambaia e Planaltina
Sexta-feira (5/9)
- Das 8h às 12h na Estrutural
- Das 9h às 16h na Etapa QN10 do Riacho Fundo II
- Das 14h às 18h no Plano Piloto
Sábado (6/9)
- Das 9h às 12h na Etapa QN10 do Riacho Fundo II
Os atendimentos não tem hora marcada e nem precisam de agendamento. O intuito é aproximar a população dos serviços oferecidos pela Neoenergia.
Você pode conferir o cronograma de futuros atendimentos através do site da Neoenergia Brasília.