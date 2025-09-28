28/09/2025
Clima de romance! Ana Castela sobe ao palco em show de Zé Felipe e troca carinhos

O show de Zé Felipe deste sábado (27/9) teve um presente especial para os fãs do artista. Durante sua apresentação em Aparecida de Goiânia, Goiás, Ana Castela subiu ao palco para uma participação especial e interagiu com o público, além de mostrar intimidade com o cantor. Apontada como o novo romance do sertanejo, a boiadeira chegou ao local junto com ele e sua suposta nova sogra Poliana.

A boiadeira, além de cantar algumas músicas com Zé Felipe, interagiu com os fãs e animou o público que gritava “beija”. A presença da artista ainda rendeu momentos fofos entre os dois: ela entregou um presente de um fã para o cantor, que retribuiu com um beijo carinhoso em sua testa.

A constante presença dos dois juntos têm reforçado os rumores de que os artistas estejam vivendo um romance. Ainda no show de sábado, Poliana, mãe de Zé Felipe, publicou registros de Ana se divertindo nos bastidores do evento junto com amigos da família.

O suposto casal ainda anunciou nesta sexta-feira (26/9), a segunda música em parceria: “Sua Boca Mente”. Nos últimos dias, o anúncio de um single da dupla já havia movimentado a internet. Agora, a novidade é que a segunda faixa promete ser ainda mais animada, especialmente pensada para o verão.

