Climão: Maya Massafera defende jogos de azar e Blogueirinha rebate

A influenciadora Maya Massafera comentou, no programa De Frente com Blogueirinha dessa segunda-feira (15/9), sua decisão de aceitar campanhas de casas de apostas online. Durante um climão, já que a apresentadora confrontou a entrevistada sobre o assunto, ela afirmou que só passou a fazer publicidade para esse setor quando as plataformas já operavam de forma legal no Brasil e comparou o vício em jogos com o alcoolismo.
“Muita gente não sabe a diferença entre os jogos. Eu faço uma coisa 100% legalizada no Brasil, e que é jogo para diversão”, disse. Em seguida, lembrou que viveu de perto as consequências do álcool. “Eu tinha um irmão de 20 anos, que faleceu e um dos motivos foi o álcool. É o que mais faz homens baterem nas mulheres e causa feminicídio. O álcool é o maior vício do Brasil”, completou.
Maya também rebateu críticas da apresentadora sobre sua responsabilidade em relação ao vício em apostas. “Você já fez campanha de álcool? Eu posso falar que você é responsável por tantas mortes no Brasil por alcoolismo? Então por que eu sou responsável pelo mesmo vício? Não acho que estou errada”, pontuou.
A influenciadora ressaltou que recebeu propostas milionárias antes da regulamentação, mas recusou. “Quando eu fiz já era completamente regularizada, eu nunca aceitei antes. Já me ofereceram mais de R$ 50 milhões por ano para fazer e eu não aceitei. Só aceitei porque é 100% regularizada e por isso que eu aceitei. Eu jogo, gosto e não acho errado”, concluiu.
Veja o vídeo:
Blogueirinha e Maya Massafera divergem suas opiniões sobre as publicidade de jogos de azar pic.twitter.com/H8enC2Xd8G
— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 16, 2025