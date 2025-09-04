Clube do Samba é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio







O Clube do Samba agora é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A lei sancionada pelo governador do estado, Cláudio Castro, foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (4). Para o executivo fluminense, a medida consolida o espaço “como referência fundamental na preservação e valorização do samba”.

Desde que foi fundado, em 1979, no bairro do Meier, na zona norte da cidade, pelo cantor e compositor João Nogueira, o Clube do Samba é a casa de grandes encontros de expoentes da música popular brasileira e de artistas de novas gerações. A fundação teve a participação de estrelas como Beth Carvalho, Martinho da Vila, Clara Nunes, Alcione, Cartola, Dona Ivone Lara, entre outros sambistas.

Notícias relacionadas:

No seu site, o Clube do Samba se intitula Movimento pela arte, cultura, educação e identidade brasileira através da música, onde desenvolve atividades que vão de rodas de samba e bailes às oficinas e projetos educacionais e mantém a tradição do samba de raiz, além de promover a formação cultural de jovens.

“Temos como base nosso projeto sociocultural que atende, gratuitamente, crianças e adolescentes, com aulas de canto, cavaquinho, teatro, violão, percussão e capoeira. Todos os nossos projetos, eventos e ações abrem espaço e apresentam novos talentos da música”, diz o site.

Em janeiro de 2025, o Clube do Samba já tinha sido reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Município do Rio de Janeiro.

“Agora, com a sanção da nova lei, esse reconhecimento ganha força em âmbito estadual, ampliando a proteção institucional e fortalecendo a possibilidade de políticas públicas voltadas para a preservação e promoção do espaço”, diz nota do governo do estado.

O governador Cláudio Castro afirmou que a declaração do Clube do Samba como patrimônio imaterial do estado, reforça o compromisso do estado com as raízes culturais que moldaram a identidade do Rio.