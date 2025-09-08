CNT/MDA: Lula aparece à frente de Bolsonaro e Tarcísio nos dois turnos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com vantagem frente aos possíveis candidatos à Presidência da República para as eleições de 2026, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), realizada pelo Instituto MDA e divulgada nesta segunda-feira (8/9). Lula também mostra uma recuperação na popularidade, embora a desaprovação seja superior aos que aprovam o presidente.

Os nomes dos candidatos a presidente foram testados em simulações de primeiro e segundo turno. Para o primeiro turno, foram testados três cenários.

No primeiro deles, Lula lidera com 36,2% contra 29,7% de Bolsonaro. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (9,6%); Ratinho Jr. (6,9%); o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (2,8%); e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (2%). Os votos brancos e nulos somaram 9,5% e os indecisos 3,3%.

No cenário dois da estimulada, Lula tem 35,8% e Tarcísio, 17,1%. Depois aparecem Ciro Gomes (11,6%); Ratinho Jr. (10%); Caiado (4,2%); e Zema (3,6%) . Os votos brancos e nulos somaram 12,4% e os indecisos 5,3%.

Já no terceiro cenário testado pelo MDA, Lula alcança 37,1% contra 14,6% do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Os outros possíveis candidatos apresentam o seguinte resultado: Ciro (12,3%), Ratinho Jr. (10,9%), Caiado (4,5%), Zema (4,2%). A opção branco e nulo equivale a 11,8% e os indecisos chegam a 4,6%.

Leia também

Segundo turno

Para o segundo turno, foram realizadas seis simulações. O nome mais competitivo contra o presidente Lula foi o de Ciro Gomes. O petista obteve 39,4% contra 36% de Ciro. Os dois estão tecnicamente empatados uma vez que a margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 20% e indecisos, 4,6%.

Confira os resultados das demais simulações de segundo turno:

Lula x Bolsonaro

Lula: 45,7%

Bolsonaro: 37,7%

Branco/Nulo: 14,5%

Indeciso: 2,1%

Lula x Tarcísio

Lula: 43,9%

Tarcísio: 37,6%

Branco/Nulo: 14,8%

Indeciso: 3,7%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 43,4%

Ratinho Jr.: 36,7%

Branco/Nulo: 16,1%

Indeciso: 3,8%

Lula x Zema

Lula: 45%

Zema: 30,7%

Branco/Nulo: 19,2%

Indeciso: 5,1%

Lula x Caiado

Lula: 44,8%

Caiado: 30,4%

Branco/Nulo: 20,2%

Indeciso: 4,6%

O MDA realizou 2.002 entrevistas, entre os dias 3 e 6 de setembro, presencialmente nos domicílios. O nível de confiança divulgado é de 95% e a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais.

Avaliação do governo

A aprovação de Lula, conforme os entrevistados, foi de 44% enquanto há 49,3% que desaprovam o desempenho pessoal do presidente. Houve 6,7% que não souberam opinar ou não responderam.

A aprovação de Lula mostra uma recuperação desde fevereiro. Em junho, o índice era de 40%, passou para 41% e agora são 44%. Já a reprovação demonstrou queda no período. Ela estava em 55% em fevereiro deste ano, recuou para 53% em junho e agora é de 49%.

A avaliação positiva do governo é de 30,5%, composta por 10,4% que consideram Lula ótimo e 20,1%, bom. Para 28,3%, o governo é regular. Já a avaliação negativa é de 40%, sendo que desses 11,2% consideram a gestão ruim e 28,8% péssimo. Os que não souberam ou não responderam equivale a 1,2%.