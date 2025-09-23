23/09/2025
CNU 2024: último dia para confirmar interesse na lista de espera

Reprodução

O que está valendo hoje

  • Prazo final: terça, 23/9, até 23h59 (Brasília)

  • Quem precisa fazer: todo aprovado em lista de espera do CNU 2024

  • Onde fazer: SouGov.br (app ou site) com login gov.br nível prata ou ouro

  • Quanto custa: gratuito

Por que isso importa?

  • Sem manifestar: você é eliminado de TODAS as listas de espera do CNU 2024.

  • Manifestar “interesse”: você permanece no banco e pode ser convocado se abrirem vagas.

  • Manifestar “não interesse”: você sai da lista apenas daquele cargo.

Passo a passo rápido

  1. Acesse SouGov.br (app ou site).

  2. Entre com seu gov.br (nível prata/ouro).

  3. Abra a área do CNU 2024 → Lista de Espera.

  4. Para cada cargo em que você está na lista, selecione “Tenho interesse” e confirme.

  5. Você pode alterar a escolha até 23h59 de hoje.

Depois de hoje

  • O MGI consolida as respostas e divulga as novas listas de espera até 10/10/2025.

  • Avisos chegam por e-mail cadastrado e pela caixa postal no gov.br.

Tira-dúvidas relâmpago

  • Tenho mais de um cargo? Manifeste separadamente em cada um.

  • Gera direito à vaga? Não. É requisito formal para seguir disputando.

  • Perdi o prazo? Fica fora de todas as listas do CNU 2024.

Bônus: panorama resumido

CNU 2024 (1ª edição)

  • Vagas: 6.640 (níveis médio e superior) em 21 órgãos

  • Blocos temáticos: 8 (Engenharias, TI/Dados, Ambiental, Trabalho/Saúde do Servidor, Educação/Saúde/Desenvolvimento Social/DH, Regulação, Gestão/Adm. Pública, Nível Intermediário)

  • Salários iniciais (exemplos): de R$ 5.866,69 (Técnico IBGE) a R$ 22.921,71 (AFT)

CNU 2025 (2ª edição)

  • Vagas: 3.652 em 32 órgãos (nível médio e superior)

  • Banca: FGV

  • Objetivas: 05/10, 13h

    • Superior: 90 questões (30 gerais + 60 específicas) – 5h

    • Médio: 68 questões (20 gerais + 48 específicas) – 3h30

  • Discursivas: 07/12

    • Superior: 2 questões (13h–16h)

    • Médio: 1 redação (13h–15h)

  • Remuneração: até R$ 17.726,42

Resumo do CNU 2025

  • Banca: FGV
  • Vagas: 3.652
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários iniciais: até R$ 17.726,42
  • Inscrições: 2/7 até 20/7
  • Taxa de inscrição: R$ 70,00
  • Provas:
    • Prova objetiva: 5/10
    • Prova discursiva: 7/12
  • Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

