CNU 2024: último dia para confirmar interesse na lista de espera

O que está valendo hoje
-
Prazo final: terça, 23/9, até 23h59 (Brasília)
-
Quem precisa fazer: todo aprovado em lista de espera do CNU 2024
-
Onde fazer: SouGov.br (app ou site) com login gov.br nível prata ou ouro
-
Quanto custa: gratuito
Por que isso importa?
-
Sem manifestar: você é eliminado de TODAS as listas de espera do CNU 2024.
-
Manifestar “interesse”: você permanece no banco e pode ser convocado se abrirem vagas.
-
Manifestar “não interesse”: você sai da lista apenas daquele cargo.
Passo a passo rápido
-
Acesse SouGov.br (app ou site).
-
Entre com seu gov.br (nível prata/ouro).
-
Abra a área do CNU 2024 → Lista de Espera.
-
Para cada cargo em que você está na lista, selecione “Tenho interesse” e confirme.
-
Você pode alterar a escolha até 23h59 de hoje.
Depois de hoje
-
O MGI consolida as respostas e divulga as novas listas de espera até 10/10/2025.
-
Avisos chegam por e-mail cadastrado e pela caixa postal no gov.br.
Tira-dúvidas relâmpago
-
Tenho mais de um cargo? Manifeste separadamente em cada um.
-
Gera direito à vaga? Não. É requisito formal para seguir disputando.
-
Perdi o prazo? Fica fora de todas as listas do CNU 2024.
Bônus: panorama resumido
CNU 2024 (1ª edição)
-
Vagas: 6.640 (níveis médio e superior) em 21 órgãos
-
Blocos temáticos: 8 (Engenharias, TI/Dados, Ambiental, Trabalho/Saúde do Servidor, Educação/Saúde/Desenvolvimento Social/DH, Regulação, Gestão/Adm. Pública, Nível Intermediário)
-
Salários iniciais (exemplos): de R$ 5.866,69 (Técnico IBGE) a R$ 22.921,71 (AFT)
CNU 2025 (2ª edição)
-
Vagas: 3.652 em 32 órgãos (nível médio e superior)
-
Banca: FGV
-
Objetivas: 05/10, 13h
-
Superior: 90 questões (30 gerais + 60 específicas) – 5h
-
Médio: 68 questões (20 gerais + 48 específicas) – 3h30
-
-
Discursivas: 07/12
-
Superior: 2 questões (13h–16h)
-
Médio: 1 redação (13h–15h)
-
-
Remuneração: até R$ 17.726,42
Resumo do CNU 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital
Fonte: Direção Concursos
Redigido por ContilNet