CNU 2024: último dia para confirmar interesse na lista de espera

Quanto custa: gratuito

Onde fazer: SouGov.br (app ou site) com login gov.br nível prata ou ouro

Quem precisa fazer: todo aprovado em lista de espera do CNU 2024

Prazo final: terça, 23/9 , até 23h59 (Brasília)

Manifestar “não interesse”: você sai da lista apenas daquele cargo.

Manifestar “interesse”: você permanece no banco e pode ser convocado se abrirem vagas.

Sem manifestar: você é eliminado de TODAS as listas de espera do CNU 2024.

Acesse SouGov.br (app ou site).

Entre com seu gov.br (nível prata/ouro).

Abra a área do CNU 2024 → Lista de Espera.

Para cada cargo em que você está na lista, selecione “Tenho interesse” e confirme.