CNU 2025: cartão de confirmação já pode ser consultado; veja se é obrigatório levar no dia da prova

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já está disponível para consulta no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O exame objetivo será aplicado em 5 de outubro, em 228 cidades, e reunirá mais de 760 mil candidatos.
No cartão, o inscrito encontra informações essenciais: número de inscrição, endereço exato e sala de prova, data e horário, além de detalhes sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.
É obrigatório levar o cartão no dia da prova?
De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e a FGV, não é obrigatório apresentar o cartão impresso. Porém, as instituições recomendam fortemente levar o documento para facilitar o acesso ao local, evitar atrasos e reduzir riscos de confusão de última hora.
Como baixar o cartão
Faça login com a conta gov.br
Entre na área do candidato e baixe o cartão
É fundamental conferir todas as informações. Caso haja divergência, o candidato deve entrar em contato imediatamente com a FGV.
Estrutura do concurso
Total de vagas: 3.652 em 32 órgãos e entidades federais
Salários iniciais: até R$ 17.726,42
Blocos temáticos: 9 áreas, entre Saúde, Educação, Tecnologia, Administração e Justiça
Provas objetivas
📌 Nível superior
90 questões (30 de conhecimentos gerais + 60 de específicos)
Duração: 5h (13h às 18h)
📌 Nível médio
68 questões (20 de conhecimentos gerais + 48 de específicos)
Duração: 3h30 (13h às 16h30)
Provas discursivas – 7 de dezembro
Superior: 2 questões (13h às 16h)
Médio: 1 redação (13h às 15h)
Resumo do CNU 2025
- Banca: FGV
- Vagas: 3.652
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 17.726,42
- Inscrições: 2/7 até 20/7
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Provas:
- Prova objetiva: 5/10
- Prova discursiva: 7/12
- Edital
Fonte: Ministério da Gestão e Inovação (MGI) / Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Direção Concursos
