CNU 2025: cartão de confirmação já pode ser consultado; veja se é obrigatório levar no dia da prova

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já está disponível para consulta no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O exame objetivo será aplicado em 5 de outubro, em 228 cidades, e reunirá mais de 760 mil candidatos.

No cartão, o inscrito encontra informações essenciais: número de inscrição, endereço exato e sala de prova, data e horário, além de detalhes sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

É obrigatório levar o cartão no dia da prova?

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e a FGV, não é obrigatório apresentar o cartão impresso. Porém, as instituições recomendam fortemente levar o documento para facilitar o acesso ao local, evitar atrasos e reduzir riscos de confusão de última hora.

Como baixar o cartão

  1. Acesse inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br

  2. Faça login com a conta gov.br

  3. Entre na área do candidato e baixe o cartão

É fundamental conferir todas as informações. Caso haja divergência, o candidato deve entrar em contato imediatamente com a FGV.

Estrutura do concurso

  • Total de vagas: 3.652 em 32 órgãos e entidades federais

  • Salários iniciais: até R$ 17.726,42

  • Blocos temáticos: 9 áreas, entre Saúde, Educação, Tecnologia, Administração e Justiça

Provas objetivas

📌 Nível superior

  • 90 questões (30 de conhecimentos gerais + 60 de específicos)

  • Duração: 5h (13h às 18h)

📌 Nível médio

  • 68 questões (20 de conhecimentos gerais + 48 de específicos)

  • Duração: 3h30 (13h às 16h30)

Provas discursivas – 7 de dezembro

  • Superior: 2 questões (13h às 16h)

  • Médio: 1 redação (13h às 15h)

Resumo do CNU 2025

  • Banca: FGV
  • Vagas: 3.652
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários iniciais: até R$ 17.726,42
  • Inscrições: 2/7 até 20/7
  • Taxa de inscrição: R$ 70,00
  • Provas:
    • Prova objetiva: 5/10
    • Prova discursiva: 7/12
  • Edital

Fonte: Ministério da Gestão e Inovação (MGI) / Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Direção Concursos
