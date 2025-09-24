CNU 2025: cartão de confirmação já pode ser consultado; veja se é obrigatório levar no dia da prova

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) já está disponível para consulta no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O exame objetivo será aplicado em 5 de outubro, em 228 cidades, e reunirá mais de 760 mil candidatos.

No cartão, o inscrito encontra informações essenciais: número de inscrição, endereço exato e sala de prova, data e horário, além de detalhes sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

É obrigatório levar o cartão no dia da prova?

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e a FGV, não é obrigatório apresentar o cartão impresso. Porém, as instituições recomendam fortemente levar o documento para facilitar o acesso ao local, evitar atrasos e reduzir riscos de confusão de última hora.

Como baixar o cartão

Acesse inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br Faça login com a conta gov.br Entre na área do candidato e baixe o cartão

É fundamental conferir todas as informações. Caso haja divergência, o candidato deve entrar em contato imediatamente com a FGV.

Estrutura do concurso

Total de vagas: 3.652 em 32 órgãos e entidades federais

Salários iniciais: até R$ 17.726,42

Blocos temáticos: 9 áreas, entre Saúde, Educação, Tecnologia, Administração e Justiça

Provas objetivas

📌 Nível superior

90 questões (30 de conhecimentos gerais + 60 de específicos)

Duração: 5h (13h às 18h)

📌 Nível médio

68 questões (20 de conhecimentos gerais + 48 de específicos)

Duração: 3h30 (13h às 16h30)

Provas discursivas – 7 de dezembro

Superior: 2 questões (13h às 16h)

Médio: 1 redação (13h às 15h)

Resumo do CNU 2025

Banca: FGV

Vagas: 3.652

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 17.726,42

Inscrições: 2/7 até 20/7

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Provas: Prova objetiva: 5/10 Prova discursiva: 7/12

Edital

Fonte: Ministério da Gestão e Inovação (MGI) / Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet