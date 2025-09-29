CNU 2025: provas serão aplicadas no Acre neste domingo em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) será realizada no próximo domingo (5) em duas cidades do Acre: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O cartão de confirmação, documento que indica o local de prova e informações pessoais do candidato, já está disponível desde a última segunda-feira (22).

As avaliações objetivas ocorrerão das 13h às 18h, no horário de Brasília. Apenas os candidatos aprovados nesta primeira fase avançam para a etapa discursiva, marcada para o dia 7 de dezembro. No Acre, pouco mais de 4,1 mil pessoas se inscreveram para participar do concurso, o que representa o menor número de inscrições do país. O estado ficou atrás de Roraima e bem abaixo da média nacional, que superou 28 mil inscritos por unidade da federação.

Os locais de prova foram definidos de acordo com o CEP informado no momento da inscrição. O cartão de confirmação também traz dados como o número de inscrição definitivo, orientações para candidatos que solicitaram atendimento especializado ou o uso do nome social, além dos horários oficiais da aplicação. Embora não seja obrigatório apresentar o documento impresso no dia da prova, o Ministério da Gestão recomenda que os candidatos levem a versão em papel para facilitar a localização das salas.

A consulta ao cartão deve ser feita na mesma página usada para inscrição, no endereço eletrônico inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br. Para acessar a Área do Candidato, é necessário login com a conta gov.br.

VEJA TAMBÉM: CNU 2025: cartão de confirmação já pode ser consultado; veja se é obrigatório levar no dia da prova

O histórico do Acre em relação ao concurso chama atenção. Em 2024, o estado registrou quase 60% de abstenção, a segunda maior taxa do país. A edição deste ano oferece 3.652 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.

As provas objetivas terão formato de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. Para os cargos de nível superior, serão 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 específicos. Já os candidatos de nível intermediário responderão a 68 perguntas, divididas entre 20 gerais e 48 específicas.

A etapa discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Os concorrentes a cargos de nível superior terão de responder a duas questões, em uma prova que vai das 13h às 16h. Já os de nível intermediário farão uma redação, entre 13h e 15h.

O cronograma do concurso prevê ainda a convocação para a prova discursiva e a confirmação de cotas no dia 12 de novembro, além do período de envio de títulos, que vai de 13 a 19 do mesmo mês. A confirmação das cotas está marcada entre os dias 8 e 17 de dezembro. A primeira lista de classificação deve ser divulgada em 30 de janeiro de 2026.